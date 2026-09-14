حضور تیم فوتبال امید در ورزشگاه محل بازی های مرحله گروهی ناگویا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به تصمیم مسئولان برگزاری مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، تیمهای حاضر در مرحله گروهی اجازه برگزاری تمرین در ورزشگاههای محل برگزاری دیدارها را ندارند و صرفاً فرصت دارند به مدت ۳۰ دقیقه از فضای ورزشگاه، شرایط زمین و اتمسفر محل مسابقه آگاهی پیدا کنند.
بر همین اساس، اعضای تیم ملی امید ایران صبح امروز در ورزشگاه wave kariya حاضر شدند و ضمن بازدید از بخشهای مختلف محل برگزاری مسابقات، برای دقایقی در فضای زمین مسابقه حضور پیدا کردند تا پیش از آغاز رقابتها شناخت بهتری از محیط برگزاری دیدارهای خود داشته باشند.
این استادیوم از ورزشگاههای نسبتاً کوچک محل برگزاری رقابتهای فوتبال بازیهای آسیایی ناگویا محسوب میشود و قرار است دیدارهای مرحله گروهی تیمهای ایران، امارات، چین و کره شمالی در این ورزشگاه برگزار شود.
تیم ملی امید ایران ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه نخستین دیدار خود در مرحله گروهی را مقابل تیم امید امارات برگزار خواهد کرد و پس از آن برابر چین و کره شمالی به میدان میرود.
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