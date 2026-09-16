تساوی تیم فوتبال امید ایران مقابل امارات در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال امید ایران و امارات در مرحله گروهی (گروه B) بازی های آسیایی ۲۰۲۶ صبح امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور و از ساعت ۰۸:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه ویو کارییا رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد.

ترکیب تیم امید ایران:

محمد خلیفه، محمدامین حزباوی، مسعود محبی، ابوالفضل کوهی، فرزین معامله‌گری، مبین دهقان، پوریا لطیفی‌فر، مهدی جعفری، عباس کهریزی، یوسف مزرعه و پوریا شهرآبادی

ترکیب تیم امید امارات:

خالد توحید، مبارک بنی زامه، خمیس المنصوری، بدر ناصر، یوسف المرزوقی، سولومون سوسو، مکنزی هانت، جونیور اندیایه (کارت زرد)، احمد رائد، یحیی الغسانی و منصور المنهالی

بازی متعادل دو تیم در نیمه اول

در دقیقه ۲، ارسال معامله‌گری از جناح چپ زمین با دخالت خالد توحید همراه شد و دروازه‌بان امارات پیش از رسیدن توپ به مهاجمان ایران، آن را در اختیار گرفت.

تیم امید ایران در دقیقه ۷ صاحب موقعیت شد که عباس کهریزی از پشت محوطه جریمه شوت محکمی را روانه دروازه امارات کرد، اما توپ با فاصله اندکی از بالای دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۱۴، فرهان جعفری از سمت چپ توپ را به داخل محوطه و مقابل دروازه فرستاد، اما هیچ‌یک از بازیکنان خط حمله ایران نتوانستند خود را به توپ برسانند و این فرصت از دست رفت.

شلیک یوسف مزرعه در دقیقه ۲۳ از پشت محوطه جریمه با بدشانسی همراه شد و توپ پس از برخورد نزدیک به تیر عمودی دروازه امارات، از زمین خارج شد.

در دقیقه ۳۷، ارسال دیگری از سوی معامله‌گری از جناح چپ با ضربه پشت سر شهرآبادی همراه شد، اما توپ با فاصله از کنار دروازه امارات عبور کرد.

در دقیقه ۴۱ نیز پاس عمقی عباس کهریزی، فرهان جعفری را در سمت راست محوطه جریمه صاحب موقعیت کرد و ضربه زمینی این بازیکن را دروازه‌بان امارات با واکنشی مناسب مهار کرد و به کرنر فرستاد.