آنالیز امارات در جلسه عبدی با بازیکنان تیم فوتبال امید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم امید ایران ساعت ۰۸:۳۰ صبح فردا چهارشنبه در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف تیم امید امارات میرود.
در آستانه این مسابقه، حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید، جلسه فنی تیم را در هتل محل اقامت ملیپوشان برگزار کرد.
در این جلسه آخرین وضعیت تیم و شرایط حریف مورد بررسی قرار گرفت و کادر فنی با ارائه آنالیز دقیق تیم زیر ۲۳ سال امارات، نقاط قوت و ضعف این تیم را برای بازیکنان تشریح کرد.
همچنین برنامههای فنی و تاکتیکی تیم ملی امید برای مسابقه فردا مرور شد و حسین عبدی آخرین نکات و توصیههای فنی را به بازیکنان گوشزد کرد.
تیم امید ایران از ساعت ۲۰:۳۰ فردا چهارشنبه در ورزشگاه wave kariya نخستین دیدار خود در مرحله گروهی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را برابر امارات برگزار خواهد کرد.
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