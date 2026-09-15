جلسه هماهنگی گروه B با حضور تیم فوتبال امید برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست هماهنگی مدیران تیم‌های ملی فوتبال در گروه B بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از ساعت ۹ صبح امروز در استادیوم wave Kariya برگزار شد.

در این جلسه در خصوص قوانین بازی طبق دستورالعمل‌های فیفا در جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت و گفتگو شد و اعلام گردید از VAR در بازی های مرحله گروهی استفاده نخواهد شد.

همچنین زمان منظورشده برای تنفس یک دقیقه ای بازیکنان در جریان مسابقه (COOLING BREAK) بستگی به شرایط جوی آب و هوا در رور مسابقه دارد.

اجلال نصیری مدیر تیم ملی امید که در این نشست حضور داشت در خصوص موارد و مسائل مختلف موجود در هتل محل اقامت تیم با مدیران برگزاری مسابقات صحبت کرد تا ترتیب اثر داده شود.

در نشست هماهنگی امروز مقرر شد تیم ملی امید ایران با پیراهن رنگ دوم خود که قرمز است مقابل امارات سفیدپوش بازی کند.

همچنین دروازه بان ایران لباس یکدست آبی بر تن خواهد کرد.

شایان ذکر است دیدار تیم های ملی امید ایران و امارات ساعت ۰۸:۳۰ صبح فردا چهارشنبه در دور اول بازی های مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برگزار می شود.