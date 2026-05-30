«آرش» بهرام بیضایی به «ایرانی خوانی» تماشاخانه سنگلج رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایشنامه «آرش» که زنده یاد بهرام بیضایی اولین بار در ۱۷ سالگی آن را به رشته تحریر در آورده، یکی از پرطرفدارترین نمایشنامههای او است که بارها تجدید چاپ شده است. «آرش» به عنوان اسطورهای مردمی- ایرانی همواره با اقبال هنرمندان و مخاطبان هنرهای نمایشی همراه بوده است.
«ایرانی خوانی» تماشاخانه سنگلج که به نمایشنامهخوانی هفت نمایشنامه زندهیاد بهرام بیضایی اختصاص دارد، پنجمین هفته خود را روز سهشنبه ۱۲ خرداد جاری با خوانش نمایشنامه «آرش» برگزار میکند.
کارگردانی این نمایشنامهخوانی را زهرا شایانفر بر عهده دارد. در این گروه هنرمندانی همچون سهیلا جوادی، امیر نیکسرشت، بهرام شادانفر، حسام کلانتری و زهرا شایانفر نمایشنامه «آرش» را خوانش میکنند.
پنجمین «ایرانی خوانی» تماشاخانه سنگلج روز سهشنبه ۱۲ خرداد، ساعت ۱۷ در کافه تئاتر تماشاخانه سنگلج برگزار میشود.
ورود برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است.
