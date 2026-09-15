به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته افتخاری با اشاره به آغاز این آزمون از امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه، گفت: آزمون عملی ورود به رشته علوم ورزشی در مقطع کارشناسی به مدت سه روز و تا ۲۶ شهریورماه در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.

وی افزود: ۲ هزار و ۷۴۰ داوطلب دختر و پسر از استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در این آزمون شرکت می‌کنند و آزمون داوطلبان پسر امروز و داوطلبان دختر در روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریورماه برگزار خواهد شد.

افتخاری با بیان اینکه آزمون عملی علوم ورزشی به‌صورت سراسری برگزار می‌شود، گفت: این آزمون با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه‌های میزبان برگزار می‌شود.

رئیس بخش علوم ورزشی دانشگاه شیراز ادامه داد: تمامی داوطلبانی که هنگام ثبت‌نام کنکور سراسری برای ورود به رشته علوم ورزشی اعلام علاقه‌مندی کرده‌اند، مشمول شرکت در آزمون عملی هستند و دانشگاه شیراز نیز به‌عنوان مرکز میزبان، پذیرای داوطلبان سه استان است.

آزمون از ارزیابی پزشکی تا سنجش آمادگی جسمانی

وی درباره مراحل اجرای آزمون بیان کرد: این ارزیابی بر اساس پروتکل اعلام‌شده از سوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام می‌شود و شامل ایستگاه‌های ارزیابی پزشکی و بینایی، اندازه‌گیری قد و وزن و سنجش فاکتورهای آمادگی جسمانی است.

افتخاری اضافه کرد: داوطلبان علاوه بر ارزیابی‌های پزشکی و بالینی، در مجموعه‌ای از آزمون‌های ورزشی و جسمانی شرکت می‌کنند تا میزان آمادگی آنها برای تحصیل در رشته علوم ورزشی مورد سنجش قرار گیرد.

وی با اشاره به ماهیت عملی رشته علوم ورزشی گفت: دانشجویان این رشته باید از شرایط و توانایی جسمانی مطلوب برخوردار باشند و آزمون عملی نیز با همین رویکرد، بخشی از فرایند پذیرش دانشجو را تشکیل می‌دهد.

نتیجه آزمون در پذیرش نهایی اثر دارد

سرپرست اجرایی آزمون عملی علوم ورزشی دانشگاه شیراز درباره نحوه تأثیر نتیجه این آزمون در پذیرش داوطلبان گفت: نتیجه آزمون عملی همراه با نتیجه نهایی کنکور اعلام می‌شود.

وی افزود: داوطلبانی که بتوانند حدنصاب رکوردهای تعیین‌شده را کسب کنند، با لحاظ رتبه آنها در آزمون سراسری، امکان پذیرش در رشته علوم ورزشی را خواهند داشت.

افتخاری همچنین از همکاری بخش‌های مختلف دانشگاه شیراز در برگزاری این آزمون خبر داد و گفت: دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، بخش علوم ورزشی و اداره تربیت بدنی دانشگاه در اجرای آزمون مشارکت دارند و تعدادی از دانشجویان علوم ورزشی نیز به‌صورت داوطلبانه در برگزاری آن همکاری می‌کنند.