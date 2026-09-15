بیمارستان قلب الزهرا(س) شیراز در مسیر توسعه خدمات تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی صبح سهشنبه در دیدار با اعضای هیأت امنای بیمارستان قلب الزهرا(س) شیراز، با قدردانی از تلاش مسئولان این بیمارستان و همراهی خیرین سلامت، بر حمایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از برنامههای توسعهای این مرکز تأکید کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به جایگاه بیمارستان قلب الزهرا(س) در ارائه خدمات تخصصی قلب و عروق گفت: این بیمارستان یکی از ظرفیتهای مهم تخصصی در جنوب کشور است و تقویت توانمندیهای آن میتواند نقش مؤثری در ارتقای خدمات سلامت منطقه داشته باشد.
هاشمی افزود: توسعه خدمات تخصصی و فوقتخصصی قلب و عروق نیازمند توجه همزمان به زیرساختها، تجهیزات و نیروی انسانی است و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در چارچوب ظرفیتها و امکانات موجود، از برنامههای توسعهای این بیمارستان حمایت میکند.
وی با قدردانی از مشارکت خیرین سلامت در توسعه زیرساختهای درمانی اظهار کرد: مشارکت خیرین یکی از ظرفیتهای ارزشمند حوزه سلامت است و حضور و حمایت آنان میتواند روند توسعه خدمات درمانی را شتاب ببخشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: دانشگاه تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای موجود و همراهی خیرین، زمینه ارائه خدمات باکیفیتتر و دسترسی مطلوبتر مردم به خدمات تخصصی را فراهم کند.
هاشمی با تأکید بر اهمیت همافزایی میان دانشگاه، هیأت امنا و خیرین خاطرنشان کرد: تداوم این همکاریها میتواند زمینه اجرای برنامههای توسعهای بیمارستان قلب الزهرا(س) و ارتقای جایگاه این مرکز در ارائه خدمات تخصصی قلب و عروق در جنوب کشور را فراهم کند.
در ادامه این نشست، اعضای هیأت امنای بیمارستان قلب الزهرا(س) و جمعی از اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ظرفیتها و نیازهای این مرکز درمانی را بررسی کردند.
همچنین راهکارهای تسریع در روند توسعه خدمات، تقویت زیرساختها، تأمین نیازهای بیمارستان و رفع موانع موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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