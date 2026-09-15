۲۰ هزار جلد کتاب در نمایشگاه استانی کردستان خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری درباره نتایج دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب استان کردستان گفت: این نمایشگاه به عنوان نخستین نمایشگاه کتاب استانی سال ۱۴۰۵ با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان از ۱۶ تا ۲۲ شهریور در سنندج برگزار شد. در این رویداد نزدیک به ۹۰ هزار جلد کتاب از سوی ۳۰۰ ناشر در دسترس مخاطبان قرار گرفت و مردم عزیز استان کردستان از این تعداد حدود ۲۰ هزار نسخه را خریداری کردند.
وی همچنین به حضور کتابفروشیهای استان در بخش مجازی این رویداد اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری نمایشگاه کتاب در استان کردستان در شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی سال جاری، اهمیت فرهنگی و اجتماعی این رویداد را افزایش داد. نمایشگاههای استانی کتاب میتوانند زمینه ارتباط میان گروههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و فکری را فراهم کنند و به تقویت سرمایههای اجتماعی کمک کنند.
حیدری اضافه کرد: نمایشگاههای استانی کتاب از مهمترین بسترهای دسترسی مردم به تازههای نشر و منابع علمی هستند و برگزاری آنها در استانهای مرزی و کمتر برخوردار، در مسیر تحقق عدالت فرهنگی قرار دارد. سیاست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران در سال جاری، توسعه این نمایشگاهها و توجه بیشتر به ظرفیتهای فرهنگی هر استان است.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته در طراحی برنامههای دهمین نمایشگاه استان کردستان ظرفیتهای فرهنگی و بومی مورد توجه قرار گرفت، گفت: هر کدام از روزهای نمایشگاه به یکی از شهرستانهای استان اختصاص یافت و فرمانداریها، شهرداریها و فعالان فرهنگی شهرستانها در معرفی ظرفیتهای فرهنگی، گویشها و مفاخر بومی خود مشارکت کردند. این برنامه زمینه حضور گستردهتر ظرفیتهای فرهنگی شهرستانهای استان را فراهم کرد و مشارکت دستگاههای محلی را در برگزاری نمایشگاه افزایش داد.
حیدری در ادامه حضور ناشران اقلیم کردستان عراق را یکی دیگر از ویژگیهای دهمین نمایشگاه کتاب استان کردستان دانست و اضافه کرد: با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، تعدادی از ناشران اقلیم کردستان عراق در نمایشگاه حضور یافتند. این حضور زمینه ارتباط بیشتر میان فعالان نشر و فرهنگ دو سوی مرز را فراهم و به گسترش ارتباطات فرهنگی ایران و اقلیم کردستان عراق کمک کرد.
وی افزود: توجه به ادبیات بومی استان نیز در قالب «روز ادبیات استان» دنبال شد. این برنامه با مشارکت خانه کتاب و ادبیات ایران و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد و نشستهای شعر، معرفی چهرههای ادبی و تجلیل از بزرگان ادبیات استان را دربر گرفت. «روز ادبیات استان» در برنامه نمایشگاههای استانی کتاب در سال ۱۴۰۵ نیز دنبال خواهد شد.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران درباره برنامههای ترویج کتابخوانی در نمایشگاه کتاب کردستان گفت: ادارهکل مجامع و فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نمایشگاه حضور فعالی داشت و غرفه ترویج کتابخوانی، کارگاه آشنایی با مبانی ترویج کتابخوانی، اهدای کتاب و ارائه یارانه به مروجان فعال کتابخوانی استان از جمله برنامههای این بخش بود. به طور کل در شیوه جدید برگزاری نمایشگاهها، برنامههای فرهنگی جایگاه مهمی دارند و نشستهای علمی، ادبی و فرهنگی با توجه به ظرفیتهای هر استان طراحی میشوند. در نمایشگاه کتاب کردستان نیز نشستهای متعددی با موضوعات فرهنگی و علمی برگزار شد و برنامههایی مانند بررسی اندیشههای آیتالله مردوخ، نشستهای انجمن ادبی قلم هورامان و نشست تخصصی «سنندج؛ شهر خلاق موسیقی» در میان برنامههای شاخص این دوره قرار داشت.
حیدری درباره توجه به چهرههای فرهنگی استان در دهمین نمایشگاه کتاب استان کردستان اشاره کرد: معرفی نویسندگان، شاعران، شخصیتهای تاریخی، علمی و فرهنگی و مفاخر هر استان یکی از محورهای مهم نمایشگاههای استانی است و در نمایشگاه کتاب کردستان نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفت. مشارکت انجمنها، دانشگاهها و مراکز فرهنگی استان در این زمینه به معرفی ظرفیتهای فرهنگی کردستان کمک کرد.
وی با اشاره به برپایی غرفه یادمان رهبر شهید با عنوان «کتابخوان ترین رهبر دنیا» گفت: این غرفه برای نخستینبار در نمایشگاه کتاب کردستان برپا شد و با استقبال مخاطبان روبهرو شد. بر اساس برنامهریزی انجامشده، این غرفه یادمان در نمایشگاههای استانی کتاب تا پایان سال جاری نیز برپا خواهد شد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نهاد کتابخانههای عمومی، دانشگاهها و مراکز فرهنگی استان نیز در نمایشگاه حضور داشتند و کتابخانه سیار نیز در حاشیه نمایشگاه به ارائه خدمات پرداخت. این همکاریها موجب افزایش تنوع برنامهها و حضور گروههای مختلف مخاطبان در نمایشگاه شد.
حیدری درباره طراحی فضای نمایشگاه کتاب کردستان اشاره کرد: در این دوره تلاش شد میان بخش فروش کتاب و برنامههای فرهنگی ارتباط نزدیکتری ایجاد شود. سالن نشستها در دل بخش فروش کتاب قرار گرفت تا مخاطبان هنگام بازدید از نمایشگاه امکان حضور در برنامههای فرهنگی را نیز داشته باشند. فضای «درخت کتاب» نیز در میان مجموعه آثار طراحی شد و به محل دیدار و گفتوگوی فعالان حوزه کتاب، نویسندگان، ناشران و مخاطبان اختصاص یافت. معرفی کتاب، نقد و بررسی آثار و گفتوگو درباره مسائل حوزه نشر از جمله فعالیتهای این فضا بود.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین به اجرای برنامه «کتابگردی» در سنندج اشاره کرد و گفت: در حاشیه نمایشگاه، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان خانه کتاب و ادبیات ایران با حضور در کتابفروشیهای سنندج با ناشران، کتابفروشان و فعالان حوزه کتاب گفتوگو کردند و مسائل و دغدغههای آنان را از نزدیک بررسی کردند.
وی افزود: استمرار ارتباط با فعالان حوزه کتاب در استانها یکی از برنامههای خانه کتاب و ادبیات ایران است و این ارتباط در نمایشگاههای استانی آینده نیز دنبال خواهد شد. گفتوگو با ناشران و کتابفروشان میتواند به شناخت دقیقتر مسائل هر استان و طراحی برنامههای متناسب با نیازهای آن کمک کند.
حیدری در پایان درباره برنامه نمایشگاههای استانی کتاب در ماههای آینده گفت: خانه کتاب و ادبیات ایران برگزاری این نمایشگاهها را تا پایان سال دنبال خواهد کرد. بر اساس تقویم پیشبینیشده، در ماه مهر نمایشگاه کتاب زاهدان و زنجان، در آبان نمایشگاههای خرمآباد و یزد، در آذر نمایشگاههای خوزستان، قم و جنوب کرمان، در دی نمایشگاههای بوشهر و بندرعباس، در بهمن و همزمان با نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در تهران و نمایشگاه استانی کتاب در مازندران و در اسفند نیز نمایشگاههای کتاب در استانهای ایلام و خراسان جنوبی را برگزار خواهیم کرد. رویکرد اصلی خانه کتاب و ادبیات ایران در برگزاری نمایشگاههای استانی، توسعه عدالت فرهنگی، افزایش دسترسی مردم به کتاب، حمایت از چرخه نشر و توجه به ظرفیتهای فرهنگی و بومی استانهاست و این مسیر در ادامه سال نیز دنبال خواهد شد.
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