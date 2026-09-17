به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری ظهر پنجشنبه از مجموعه دانش‌بنیان سامانه پرتودهی گاما در بناب بازدید کرد.

سامانه پرتودهی گاما، قابلیت اعمال دزهای بسیار دقیق و کنترل‌شده (زیر ۱ کیلوگری) را دارد و به‌عنوان یک بازوی توانمند در حوزه‌های مختلف تحقیقاتی و عملیاتی شناخته می‌شود.

از منظر فنی، این سیستم کاربردهای دوگانه‌ای را در حوزه سلامت و کشاورزی و دامپزشکی ایفا می‌کند. در بخش پزشکی و بیولوژیک، این دستگاه با اعمال دزهای بسیار پایین (زیر ۱۰۰ گری)، امکان پرتودهی ایمن فرآورده‌های بیولوژیکی (مانند خون) و اعضای پیوندی را فراهم آورده و با حذف عوامل بیماری‌زا، استانداردهای بهداشتی را ارتقا می‌دهد.

اما بخش ویژه این دستاورد، کاربرد عملیاتی آن در «کشاورزی هسته‌ای» است. اجرای تکنولوژی «عقیم‌سازی حشرات» (SIT) به عنوان یک روش پایدار و بیولوژیک برای مبارزه با آفات، یکی از کارکردهای حیاتی این سامانه است که می‌تواند وابستگی کشاورزی به سموم شیمیایی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. همچنین، در بخش تحقیقات به ‌نژادی، این فناوری مسیر تازه‌ای برای مطالعه دقیق اثرات پرتو بر بذرها و ایجاد تغییرات ژنتیکی هدفمند در ارقام گیاهی و درختی هموار کرده است؛ امری که می‌تواند منجر به تولید گونه‌های مقاوم‌تر به تنش‌های محیطی و در نهایت، ارتقای بهره‌وری در واحد سطح شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان این بازدید، ضمن تحسین همت متخصصان بومی در شکستن انحصار فناوری‌های پیچیده هسته‌ای، توسعه این زیرساخت‌ها را یکی از اولویت‌های راهبردی وزارتخانه برای گذار به کشاورزی دقیق و اقتصادی‌کردن تولید دانست و بر حمایت جدی از عملیاتی‌شدن کامل این سامانه‌ها در ایستگاه‌های تحقیقاتی کشور تاکید کرد.