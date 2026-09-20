به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی در حالی به نیمه اولین روز رسمی خود رسیده است که تا به این لحظه ۱۶ کشور با کسب مجموع ۳۶ مدال طلا، نقره و برنز در رشته های مختلف، وارد جدول توزیع مدال ها شده اند.

در این جدول، چین با ۷ مدال شامل ۲ طلا، ۴ نقره و یک برنز صدرنشین است. مدال های چینی ها در دوچرخه سواری جاده (یک نقره)، تیراندازی (یک برنز)، تری اتلون (یک طلا، ۲ نقره) و پنج گانه مدرن (یک نقره و برنز) به دست آمده است.

در جدول رده بندی ژاپن و ماکائو دوم و سوم هستند.

جدول توزیع مدال ها در بیستمین دوره بازی های اسیایی تا به این لحظه به این شرح است: