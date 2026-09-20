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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۵

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

توزیع ۳۶ مدال تا نیمه اولین روز؛ چینی‌ها صدرنشین هستند

توزیع ۳۶ مدال تا نیمه اولین روز؛ چینی‌ها صدرنشین هستند

اولین روز رسمی بازی های آسیایی هنوز به پایان نرسیده است با این حال تاکنون ۳۶ مدال طلا، نقره و برنز میان ورزشکاران رشته های مختلف توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی در حالی به نیمه اولین روز رسمی خود رسیده است که تا به این لحظه ۱۶ کشور با کسب مجموع ۳۶ مدال طلا، نقره و برنز در رشته های مختلف، وارد جدول توزیع مدال ها شده اند.

در این جدول، چین با ۷ مدال شامل ۲ طلا، ۴ نقره و یک برنز صدرنشین است. مدال های چینی ها در دوچرخه سواری جاده (یک نقره)، تیراندازی (یک برنز)، تری اتلون (یک طلا، ۲ نقره) و پنج گانه مدرن (یک نقره و برنز) به دست آمده است.

در جدول رده بندی ژاپن و ماکائو دوم و سوم هستند.

جدول توزیع مدال ها در بیستمین دوره بازی های اسیایی تا به این لحظه به این شرح است:

توزیع ۳۶ مدال تا نیمه اولین روز؛ چینی‌ها صدرنشین هستند

کد مطلب 6952234
زینب حاجی حسینی

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