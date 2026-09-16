نشست کارگروه هماهنگ کننده پیشگیری از وقوع جرم قوه مجریه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت دادگستری، دومین نشست کارگروه هماهنگ کننده پیشگیری از وقوع جرم قوه مجریه با حضور امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و نمایندگان دستگاه‌های عضو و به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در این نشست با استقبال از تدبیر معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری، در تشکیل کارگروه هماهنگ کننده پیشگیری از وقوع جرم قوه مجریه، این اقدام را فرصتی ارزشمند برای هماهنگی و هم‌افزایی هرچه بیشتر مجموعه قوه قضائیه و قوه مجریه در پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد.

وی همچنین بر ارتقای سطح همکاری‌ها و تعامل همه ارکان نظام، در اجرای قوانین، مقررات و اسناد بالادستی به خصوص بند "د" ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید و خواستار بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت این کارگروه در دستیابی به اهداف قانونی شد.

در ابتدای این نشست سیدمحمد مهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، ضمن تبیین جایگاه و برنامه‌های این کارگروه، سازوکار اجرائی و نحوه تنظیم ارتباط دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با شورا و دبیرخانه آن را تشریح کرد.

در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های دستگاه متبوع در حوزه پیشگیری از جرم و موضوعات مرتبط ارائه کردند.