به گزارش خبرنگار مهر، محمد بابائی‌زاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: فرآیند انتشار و فروش اوراق مشارکت سال ۱۴۰۴ به ارزش مجموع ۳۳ هزار میلیارد ریال با طی مراحل قانونی و دریافت مجوزها و مصوبات مورد نیاز در سطوح ملی، استانی و مدیریت شهری به پایان رسید و منابع حاصل برای پشتیبانی مالی از پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی قم اختصاص خواهد یافت.



وی افزود: از مجموع این اوراق، ۳۰ هزار میلیارد ریال به طرح‌های قطار شهری و سه هزار میلیارد ریال به طرح‌های اتوبوسرانی قم اختصاص دارد که مجوز انتشار آن در چارچوب بودجه سنواتی سال ۱۴۰۴ دولت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود.



مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم ادامه داد: پس از صدور مجوزهای مربوط، اقدامات اجرایی برای عرضه و فروش اوراق از ابتدای سال جاری دنبال شد و مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های مرتبط برای به سرانجام رسیدن این فرآیند در مهلت قانونی همکاری و هماهنگی لازم را انجام دادند.



بابائی‌زاده گفت: مجوز انتشار این اوراق در اردیبهشت‌ماه سال جاری صادر شد و هم‌زمانی اجرای این فرآیند با شرایط خاص اقتصادی کشور و تبعات جنگ‌های تحمیلی اخیر، موجب شد روند فروش اوراق نسبت به سال‌های گذشته نیازمند پیگیری فشرده‌تر و هماهنگی بیشتری میان مجموعه‌های ذی‌ربط باشد.



وی افزود: با وجود پیچیدگی‌های بیشتر در فرآیند اجرایی و محدودیت زمانی، مراحل انتشار و فروش اوراق مشارکت سال ۱۴۰۴ با همکاری شهرداری قم و تلاش مجموعه‌های مسئول در موعد مقرر تکمیل شد.



مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم تأمین مالی پایدار را یکی از الزامات تداوم اجرای طرح‌های حمل‌ونقل عمومی دانست و اظهار کرد: افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی و آثار تورم بر طرح‌های زیرساختی، تأمین منابع مالی مستمر را به ضرورتی مهم برای پیشبرد این پروژه‌ها تبدیل کرده است.



وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های فعالیت سازمان، در مجموع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت صرفاً برای اجرای پروژه‌های قطار شهری قم منتشر شده است و انتشار این اوراق یکی از مسیرهای تأمین منابع مالی مورد نیاز این بخش بوده است.



بابائی‌زاده تصریح کرد: بر اساس ضوابط قانونی، نیمی از اصل و سود اوراق مشارکت توسط دولت و ۵۰ درصد دیگر توسط شهرداری قم بازپرداخت می‌شود و این اوراق نیز دارای سررسید چهار ساله است.



وی افزود: منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت صرفاً در چارچوب طرح‌های مصوب هزینه خواهد شد و نحوه مصرف این منابع بر اساس الزامات و ضوابط تعیین‌شده برای پروژه‌های مربوط انجام می‌شود.



مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، منابع حاصل از اوراق مشارکت سال ۱۴۰۴ در بخش‌های مختلف مورد نیاز پروژه‌های تحت مدیریت سازمان به کار گرفته می‌شود و تأمین ناوگان، تجهیزات و اجرای بخش‌های عمرانی پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی از جمله این موارد است.



ناوگان و تجهیزات در اولویت تأمین منابع قرار گرفتند



بابائی‌زاده با اشاره به اهمیت منابع حاصل از انتشار اوراق در پیشبرد طرح‌های حمل‌ونقل عمومی قم اظهار کرد: در شرایط فعلی، اوراق مشارکت یکی از منابع نقدی مهم برای تأمین مالی این پروژه‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های مصوب را تأمین کند.



وی افزود: فرآیند انتشار و فروش اوراق مشارکت علاوه بر الزامات و محدودیت‌های قانونی و زمانی، هزینه‌های جانبی قابل توجهی نیز دارد و از این رو نمی‌توان تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی را صرفاً به این شیوه محدود کرد.



مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم ادامه داد: برای تسریع در اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی و کاهش وابستگی طرح‌ها به یک مسیر مشخص تأمین مالی، باید ظرفیت‌های دیگری همچون افزایش و تخصیص اعتبارات ملی، تهاتر املاک و مستغلات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی و سایر شیوه‌های مشارکت و تأمین منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد.



وی تأکید کرد: تنوع‌بخشی به منابع مالی می‌تواند در کنار استفاده از اوراق مشارکت، زمینه تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌ها را فراهم کند و روند اجرای طرح‌های حمل‌ونقل عمومی را از وابستگی به یک منبع مالی مشخص دور کند.



تأمین منابع به‌موقع، شرط تداوم اجرای طرح‌هاست



بابائی‌زاده اظهار کرد: تأمین به‌موقع منابع مالی یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای حفظ روند اجرای پروژه‌های قطار شهری و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در قم است.



وی افزود: مجموعه مدیریت شهری قم تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مالی موجود، منابع مورد نیاز طرح‌ها را تأمین کرده و زمینه تسریع در اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی و ارتقای خدمات ارائه‌شده به شهروندان را فراهم کند.