به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای جهیزیه به 20 نوعروس نوشهری بعد از ظهر شنبه با حضور فرماندار، مسئوولين، خيرين و خانواده هاي تحت پوشش موسسه خيريه آبشار عاطفه ها در نوشهر برگزار شد.

مدير موسسه خيريه آبشار عاطفه ها در نوشهر در گفتگو با مهر گفت: همزمان با اين مراسم، از سوي موسسه خيريه مردم نهاد آبشار عاطفه ها در سراسر كشور نيز ۵ هزار جهيزيه به ۵ هزار نوعروس تحت پوشش اين موسسه اهدای مي شود.

سيد جلال عبادي با بيان اينکه اين جهيزيه ها از سوي فرماندار و خيران عضو آبشار عاطفه ها شهرستان و موسسه مركزي تامين شده است افزود: 5 كالاي بزرگ شامل فرش، بخاري، پنکه، تلويزيون، يخچال و گاز بخشي از اقلام اين جهيزيه ها را شامل مي شود.

وي خاطرنشان كرد: اهداي جهيزيه به نوعروسان در اين مرحله به ارزش ريالي 300 ميليون ريال بوده كه تا پايان سال نيز طي سه مرحله ديگر نيز به نوعروسان تحت پوشش اين موسسه در شهرستان نوشهر اهدا خواهد شد.

فرماندار شهرستان نوشهر نيز در اين مراسم با قدرداني از تلاش موسسه خيريه آبشار عاطفه هاي اين شهرستان گفت: هدف و نیت در این سازمان خیریه براساس اسلام، آیات شریفه الهی و مقدسات است و امیدواریم بتوان با گام‌های اساسی برای انجام کارهای خیر شاهد کاهش فقر در جامعه و فراهم شدن بسترهاي ازدواج آسان باشيم.

وي تاكيد كرد: مهمترين فضيلت در امورخيرخواهانه ايجاد كرامت انساني و عزت بخشي به انسانهاي نيازمند است كه خوشبختانه با توسعه موسسه خيريه آبشار عاطفه ها و مجموعه خیریه هاي فعال در شهرستان نوشهر اعتمادسازی بین مردم و خیرین بیشتر شده و خیران نيز را برای رسیدن به اهداف خیرخواهانه خود بيشتر سوق داده شده اند.

محمدعلي قمي اويلي خطاب به نوعروسان شركت كننده در اين مراسم خاطرنشان كرد: مقدس ترين كانون در جامعه كانون خانواده است و ايثار و قناعت و گذشت با پيراستگي آموزه هاي ديني مي تواند پشتوانه تداوم زندگي و آرامش در جامعه باشد و تحکیم بنیان خانواده پایدار را به همراه خواهد داشت.

شايان ذكر است در اين مراسم 20 جهيزيه به نوعروسان تحت پوشش موسسه خيريه آبشار عاطفه ها اهدا گرديد.