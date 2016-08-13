کاروان جهیزیه به میدان آزادی تهران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز، برای بسیاری از عابران و رانندههایی که از حوالی میدان آزادی عبور میکردند، جذابترین تصویر، ۱۰تریلی پارک شده در حاشیه میدان بود که به شیوهای ویژه تزئین شده بودند.
جمعیت بسیاری دور تا دور تریلیها را گرفته بودند و بسیاری هم با این کامیونها و بار آنها، عکسهای سلفی میگرفتند.
این تریلیها، با بارهای تزئین شدهشان، کاروان جهیزیه بودند که قرار است مقدمات ابتدایی آغاز زندگی ۵۰۰ زوج جوان را به دست آنها برسانند؛ خانوادههای نیازمندی که با همراهی مردمان خیر، زندگیشان را آغاز میکنند.
ساعت کمی از ۹ صبح گذشته است که این تریلیها از سمت جنوب میدان وارد میشوند و بعد از یک دور افتخار در میدان آزادی، در سمت جنوبی میدان میزبان علاقه مندانی میشوند که درباره این کاروان خیر، کنجکاوی میکنند.
صدای خیرخواهانه ای که به همت مردم بلند شد
حجت الاسلام رضا رویت، مجری طرح آینه شمعدون با اشاره به مشارکت گسترده مردم در طرح تهیه جهیزیه میگوید: ما در نیمه رمضان این پویش مردمی را با حمایت مردم و خیرین شروع کردیم تا بتوانیم با همکاری آنها ۷۵هزار جهیزیه برای بانوان کم بضاعت فراهم کنیم.
وی ادامه میدهد: از آن زمان تاکنون مبالغ بسیار خوبی جمع آوری شد و مردم با این صدایی که به همت خودشان بلند شد وارد صحنه شدند و فضاهای بسیار خوبی را فراهم کردند.
رویت با اشاره به همراهی گسترده موسسات خیریه میافزاید: آبشار عاطفهها موسسه خیریه بزرگی است که طی روال سالهای اخیر این جهیزیهها را در روز میلاد امام رضا(ع) توزیع میکند و به دست نیازمندها میرساند.
مجری طرح آینه شمعدون با اشاره به اینکه در این روزها شاهد اهدای جهیزیه در بسیاری از استانها خواهیم بود، ادامه میدهد: همین امروز ۱۱۰ جهیزیه که با کمکهای اندک مردم تامین شده در اختیار خانوادههای نیازمند تهرانی قرار میگیرد. همچنین ۴۰۰ جهیزیه را که فقط در فضای مجازی و با مشارکت مردم تهیه شده امروز طی مراسمی در برج میلاد به زوجهای جوان اهدا میشود.
وی ادامه میدهد: در استانهای دیگر هم همین طور، به عنوان مثال در گلستان امشب و فرداشب ۱۱۴ جهیزیه توزیع میشود، در مازندران توزیع چندصد تایی جهیزیه را داریم و این حرکت که با پویش مردمی گسترده شده ادامه خواهد داشت.
رویت تاکید کرد: حمایتهای پیشین با اجرای این طرح افزایش یافته و همچنان هم ادامه دارد و ما برای اعیاد دیگر هم جهیزیههای بسیاری را به دست نوعروسان جوان خواهیم رساند.
حضور چشمگیر مردم در فعالیت خیرخواهانه
در میان مردم، برخی مدیران شهری نیز حضور داشتند. حمید محسنی، شهردار منطقه ۹ نیز به استقبال کاروان جهیزیه آمده بود، او میگوید: این کاروان جهیزیه از صبح امروز به میدان آزادی رسیده و بار دیگر از اینجا به به راه خواهد افتاد و تذکری خواهد بود برای دعوت به تهیه جهیزیه آسان برای زوجهای کم بضاعتی که مشکلات تهیه جهیزیه دارند.
محسنی ادامه میدهد: شهرداری تهران با همکاری خیرین چنین کارهایی را انجام میدهد به مناسبتهای مختلف تلاش میکند با حرکتهای مردمی همراه باشد. سیاست شهرداری و شهردار تهران این است که با رعایت کرامت انسانی این اتفاق بیفتد و زوجهای کم بضاعت سر زندگی خود با رفع برخی موانع و محدودیتها سر زندگی خود بروند.
شهردار منطقه۹ با اشاره به استقبال مردم در کارهای خیریه میگوید: معمولا در این کارهای خیر مردم نشان دادند که فعال و علاقهمند هستند و همیشه مردم در چنین برنامههایی حضو پررنگ دارند. فعالیت خیریه هم در دین اسلام مورد تاکید است و هم در فرهنگ ایرانی و به همین دلیل است که میبینیم مردم ما در هر مناسبت خیرخواهانه ای حضور چشمگیری دارند.
وی میافزاید: ما نیز در شهرداری مناطق گروههای کارشناسی در حوزه معاونت اجتماعی داریم که در مراکز فرهنگی و سرای محلات فعالیت میکند، و با شناسایی خانوادههای نیازمند و برگزاری جلسات مشاوره سعی در ترویج ازدواج آسان دارند.
مردم خیر، نتیجه تلاشها را مشاهده میکنند
فاطمه چوپانی مدیر امور شعب خیریه آبشار عاطفه های استان تهران نیز در این مراسم با اشاره به ثبت این روز باشکوه در تقویم این موسسه خیریه میگوید: به لطف خدا و مشارکت مردمی، آبشار عاطفهها گستردگی بسیاری در سراسر کشور دارد و امروز یکی از روزهای مهمی است که در دفتر خاطرات آبشار عاطفهها ثبت خواهد شد.
وی با اشاره به ولادت امام رضا(ع) میگوید: این ۱۰ دستگاه تریلی حاوی ۵۰۰ جهیزیه است در میان استقبال مردم به میدان آزادی وارد شدهاند و این جمعیت گسترده مردمی شاهد اهدای هدایایی هستند که خودشان آن را تامین کرده اند و امروز نتیجه تلاشها و مشارکتهای خود را میبینند.
چوپانی ادامه میدهد: انشاءالله برنامه گستردهتری به مناسبت ولادت حضرت زینت(س)داریم که با جشن ازدواج همراه خواهد بود.
وی در خاتمه میگوید: این کاروان بعد از توقف کوتاه در میدان آزادی به سمت استانهای محروم مانند کهکلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و... حرکت خواهد کرد.
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