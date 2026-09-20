جذب ۵۵ درصدی تسهیلات اشتغال در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله صلبی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان از جذب ۵۵ درصدی تسهیلات اشتغال استان در قالب جزء سه تبصره دو خبر داد و اظهار کرد: تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده برای جلوگیری از برگشت منابع ضروری است.

وی افزود: در این بخش ۵۵ درصد منابع اختصاص‌یافته جذب شده و بخشی از پرونده‌ها نیز در مرحله بررسی و پرداخت قرار دارد.

وی ادامه داد: در حوزه صنعت و معدن ۶۲ درصد، جهاد کشاورزی ۵۸ درصد و گردشگری ۲۸ درصد منابع اختصاص‌یافته پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان ادامه داد: در بخش بهداشت و درمان نیز بخش قابل توجهی از پرداخت‌ها مربوط به پروژه گنبدکاووس بوده که تسهیلات این پروژه‌ها پرداخت شده است.

صلبی با اشاره به عملکرد صندوق کارآفرینی امید گفت: از ۶۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته به این صندوق، حدود ۲۰ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله میراث فرهنگی و بهداشت و درمان هنوز پرداختی ثبت‌شده‌ای ندارند که بخشی از پرونده‌های آنها در مراحل پایانی قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان افزود: در حوزه میراث فرهنگی سه طرح معرفی شده که پرداخت تسهیلات دو طرح در ابتدای مهرماه انجام می‌شود و متقاضی طرح سوم نیز از دریافت تسهیلات انصراف داده است.

صلبی یکی از موانع جذب منابع را تأمین تضامین بانکی عنوان کرد و گفت: در برخی طرح‌ها متقاضیان نتوانسته‌اند تضامین مورد نیاز بانک را ارائه کنند و لازم است این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند تا امکان معرفی طرح جایگزین فراهم شود.

وی تأکید کرد: با توجه به محدودیت زمانی منابع تا پایان آذرماه، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید روند بررسی، تصویب و پرداخت پرونده‌ها را با سرعت بیشتری دنبال کنند.