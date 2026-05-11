به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، پیمان اسکندری، شرکت شهرکهای کشاورزی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۵ و تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ اشتغال موجود و حمایت از تولید، سرمایهگذاری و تقویت اقتصاد ملی، اعلام کرد: در سال جاری، ۳ محور اساسی «حفظ اشتغال»، «پایداری تولید» و «توسعه صادرات» به عنوان مهمترین اولویتهای راهبردی این شرکت در تمامی شهرکهای کشاورزی کشور دنبال خواهد شد.
وی با بیان اینکه شهرکهای کشاورزی نقش مهمی در امنیت غذایی، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف کشور دارند، افزود: برنامهریزیهای گستردهای برای حمایت از سرمایهگذاران، فعالان بخش کشاورزی و واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها انجام شده تا ضمن تثبیت فرصتهای شغلی موجود، زمینه افزایش بهرهوری و رشد تولید نیز فراهم شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی افزود: امروز توسعه زیرساختها، تکمیل زنجیره تولید، استفاده از فناوریهای نوین و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری از جمله اقداماتی است که میتواند به پایداری تولید و افزایش توان رقابتی محصولات کشاورزی ایران در بازارهای داخلی و خارجی کمک کند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: یکی از اهداف مهم شرکت در سال ۱۴۰۵، تقویت ظرفیت صادراتی شهرکهای کشاورزی و حضور مؤثرتر در بازارهای منطقهای و بینالمللی است و در این مسیر، حمایت از تولیدکنندگان صادراتمحور با جدیت دنبال میشود.
