صدرنشینی پژوهشگاه ملی سرطان جهاددانشگاهی در بین مراکز تحقیقات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی سرطان دکتر زهرا شیخی معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی با اشاره به این موفقیت اظهار کرد: کسب این جایگاه‌ها در آخرین ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بار دیگر ظرفیت علمی و پژوهشی پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی را در سطح ملی نشان داد و بیانگر تداوم روند موفقیت این مجموعه در سال‌های اخیر است.

وی افزود: آنچه این موفقیت را برای جهاد دانشگاهی و به‌ویژه پژوهشگاه ملی سرطان ارزشمند می‌کند صرفاً کسب یک رتبه در یک دوره ارزیابی نیست، بلکه استمرار حضور این مجموعه در میان مراکز برتر تحقیقات پزشکی کشور است. این موضوع نشان می‌دهد که پژوهشگاه توانسته است طی سال‌های مختلف، زیرساخت علمی، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت پژوهشی خود را حفظ و توسعه دهد.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی ادامه داد: پژوهشگاه ملی سرطان در ارزیابی سال ۱۴۰۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در میان قریب به ۳۰۰ مرکز تحقیقات بالینی پزشکی کشور با سابقه بیش از ۱۰سال، رتبه دوم را کسب کرده است؛ قرار گرفتن در این جایگاه در میان مجموعه‌ای از مراکز باسابقه و تثبیت‌شده پژوهشی، نشان‌دهنده جایگاه قابل توجه این پژوهشگاه در نظام تحقیقات علوم پزشکی کشور است.

شیخی همچنین با اشاره به رتبه نخست پژوهشگاه ملی سرطان در حوزه تخصصی سرطان گفت: در گروهی قریب به ۶۰ مرکز تحقیقاتی کشور که در زمینه‌هایی از جمله سرطان، سلول‌های بنیادی و پیوند سلول‌های خون‌ساز فعالیت دارند، پژوهشگاه ملی سرطان موفق به کسب رتبه نخست شده است.

وی افزود: این موفقیت را باید در بستر بیش از چهار دهه فعالیت علمی، پژوهشی، آموزشی و درمانی این مجموعه در حوزه سرطان مورد توجه قرار داد. پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی طی این سال‌ها تلاش کرده است ظرفیت پژوهشی خود را متناسب با نیازهای کشور توسعه دهد و به سمت پژوهش‌های کاربردی، توسعه فناوری و نوآوری و حل مسائل واقعی نظام سلامت حرکت کند؛ به نحوی که نتایج آن در بهبود بالین بیمار ظهور یابد.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی با تأکید بر ضرورت حرکت مراکز تحقیقاتی از تولید صرف مقاله به سمت تولید دانش کاربردی و فناوری اظهار کرد: امروز ارزیابی یک مرکز تحقیقاتی نباید صرفاً بر اساس تعداد مقالات و تولیدات علمی آن انجام شود. انتظار از یک مرکز تحقیقاتی پیشرو این است که علاوه بر تولید دانش، بتواند آن را به فناوری، محصول، خدمت و راهکارهایی تبدیل کند که در نهایت به ارتقای سلامت مردم و پاسخگویی به نیازهای کشور منجر شود.

شیخی گفت: یکی از ویژگی‌های مهم پژوهشگاه ملی سرطان، قرار گرفتن فعالیت‌های پژوهشی در کنار ظرفیت‌های بالینی و خدمات تخصصی است. این ارتباط میان پژوهش و بالین، امکان شناسایی مسائل واقعی بیماران و نظام سلامت و تبدیل آنها به موضوعات پژوهشی و فناورانه را فراهم می‌کند.

وی افزود: جهاد دانشگاهی نیز از ابتدا با همین رویکرد شکل گرفته است که میان دانشگاه، پژوهش، فناوری و نیازهای جامعه پیوند ایجاد کند. پژوهشگاه ملی سرطان می‌تواند یکی از نمونه‌های موفق این مدل باشد که در آن پژوهش در ارتباط مستقیم با نیازهای حوزه سلامت و به‌ویژه یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت -یعنی سرطان- دنبال می‌شود.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی با اشاره به شرایط تأمین منابع در این نهاد اظهار کرد: نکته قابل توجه درباره این دستاورد آن است که جهاد دانشگاهی یک مجموعه متکی به بودجه عمومی دولت به معنای متعارف آن نیست و بخش عمده منابع مورد نیاز خود را از ظرفیت‌ها و فعالیت‌های داخلی مجموعه تأمین می‌کند.

وی تصریح کرد: سهم منابع دولتی در تأمین بودجه جهاد دانشگاهی محدود است و بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز فعالیت‌های پژوهشی، فناورانه، آموزشی و خدماتی از محل ظرفیت‌های داخلی این نهاد تأمین می‌شود. بنابراین، حفظ جایگاه پژوهشگاه ملی سرطان در میان مراکز برتر تحقیقات پزشکی کشور، با وجود محدودیت‌های منابع، اهمیت ویژه‌ای دارد.