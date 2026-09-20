به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مستندمسابقه «دلیران» با حضور صادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان معاونت سیما و عوامل این مستند امروز یکشنبه ۲۹ شهریور برگزار شد.



باطنی در ابتدا درباره فصل اول مستندمسابقه «دلیران» بیان کرد: فصل اول این مجموعه در شبکه کودک پخش و با واکنش بسیار خوب مخاطبان مواجه شد. این مستندمسابقه برای مخاطب کودک بود و تقریباً برای اولین بار، چنین تجربه‌ای برای این رده سنی اتفاق افتاد.

وی با اشاره به ساخت و پخش فصل دوم اظهار کرد: تیم تولید در چنین پروژه‌هایی اهمیت زیادی دارد. گفتگوهای متعددی بین شبکه کودک، گروه نهال و تیم تولید رخ داد و این مجموعه به‌صورت تعاملی تولید شد. تا امروز ۹ قسمت از مجموعه پخش شده است. در هر قسمت، این مخاطب است که تصمیم می‌گیرد چه اتفاقاتی رقم بخورد.

باطنی با اشاره به مدل تعاملی این مجموعه عنوان کرد: ما در ساختار سنتی پخش، کنداکتور را یک تا دو هفته قبل می‌نویسیم، اما در این مستندمسابقه، کنداکتور گویی توسط مخاطب نوشته می‌شود. مخاطب جریان کنداکتور را تغییر می‌دهد و ما در لحظه با انتخاب‌های متفاوت مواجه می‌شویم. خدا را شکر، این اتفاق در پخش هم به‌خوبی رخ داد و تعامل خوبی با سروش پلاس در پخش شکل گرفت.

سپس محمدحسین بخشی زاده مدیر شبکه کودک نیز در سخنانی گفت: یکی از قالب های مغفول برای مخاطب کودک مستندمسابقه بود. ما سراغ خیلی از فرم ها رفته بودیم اما این قالب برای کودکان تا حالا اتفاق نیفتاده بود.

وی اضافه کرد: مستند مسابقه «دلیران» چالش های سختی برای کودک دارد که در جنگل، کوه، دریا و … اتفاق می افتد. بچه ها باید چند روزی را به دور از خانواده باشند اما بازخوردها در همین چند قسمت نشان می دهد که چقدر مخاطب به آن علاقه دارد. «دلیران» بعد تربیتی هم دارد و نوعی فرصت زندگی کردن به کودکان داده است.

مصطفی رضوانی تهیه کننده مستندمسابقه نیز در سخنانی عنوان کرد: «دلیران» نکات محتوایی دارد و یک بخش از این محتوا آموزش هایی برای بقا دارد که چند سالی است باب شده است؛ مهارت هایی برای پیدا کردن غذا در طبیعت یا دیگر موارد این چنینی. بخش دیگر انتخابگری است؛ انتخاب بین غلبه بر ترس یا کار جمعی و انتخاب هایی که برای کودک اهمیت دارد. بخشی از رویکرد ما در برنامه ها هم نمایش جاذبه های طبیعی است و در شمال کشور نقاطی را نشان می دهیم که پیش از این دیده نشده بود.

رضوانی در پایان سخنانش عنوان کرد: ما در استان سیستان و بلوچستان با کودکان به نقاطی رفتیم که سختی هایی داشت و تاکنون در قاب تصویر دیده نشده بود.

مجید رستگار کارگردان این مجموعه نیز در سخنانی اظهار کرد: تعاملی شدن این مجموعه خیلی سخت بود چون هر اتفاقی رخ دهد باید تاثیر آن را در قسمت های بعد ببینید. اینها هم مواردی نیست که بتوانید، از قبل نوشته باشید بلکه در لحظه تولید باید به آن فکر کنید. در مستندمسابقه همه چیز واقعی است و این کار را سخت می کند. من در همه سریال ها، فیلم های سینمایی و برنامه های مختلفی کار کرده ام و می توانم بگویم این پروژه یکی از سخت ترین و پراسترس ترین کارهای حرفه ای ام بوده است. مثلا در کنار رودخانه گاندوها بوده ایم و هر لحظه نمی دانستیم که تمساح از آن بیرون می آید یا چه اتفاقی می افتد. دوستان من در دمای ۴۵ درجه زیر آفتاب کار می کردند که گاهی سنسورهای دوربین از شدت گرما خاموش می شد.

در پایان امین شریفی مدیرعامل سروش پلاس درباره همکاری با این مستندمسابقه اظهار کرد: ما بخش قابل توجهی کاربر نسل زد و آلفا در اپلیکیشن سروش پلاس داریم و این باعث شد که بخواهیم با این برنامه همکاری کنیم.