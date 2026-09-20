نقاط آسیب پذیر در زمینه سرقت در همدان شناسایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی ظهر یکشنبه در جلسه پیشگیری و مقابله با سرقت با بیان اینکه علل و عوامل افزایش سرقت‌ها پیش‌تر به‌دقت بررسی شده است، اظهار کرد: در وضعیت کنونی آنچه اهمیت راهبردی دارد اجرای اقدامات عملیاتی و موثر است.

وی با پیشنهاد رصد مصداقی وظایف دستگاه‌های متولی در حوزه پیشگیری از سرقت، افزود: نقاط آسیب‌پذیر در هر شهرستان باید به‌تفکیک شناسایی و برای رفع مشکلات هر دستگاه اقدامات مشخص و قابل ارزیابی تعیین شود تا در صورت کوتاهی هر مجموعه ضمانت‌های قانونی اعمال شود.

دادستان همدان در ادامه به لزوم اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه‌های زیرساختی و امنیتی پرداخت و تصریح کرد: پیگیری وضعیت زندانیان غایب و محکومان متواری، افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶، نظارت بر اجرای الزامات امنیتی ساختمان‌ها، ساماندهی کابل‌های برق و توسعه گشت‌های انتظامی و محله‌محور از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین به ضرورت توجه ویژه به واحدهای صنفی طلافروشی اشاره کرد و گفت: طلافروشی‌ها به دلیل ماهیت فعالیت خود ملاحظات امنیتی ویژه‌ای دارند و لازم است الزامات حفاظتی آن‌ها در فرآیند صدور مجوز و نحوه فعالیت به‌طور دقیق بررسی و اعمال شود.

نجفی در بخش پایانی سخنان خود استفاده از ظرفیت نگهبانان محلی و مشارکت مردم در تامین امنیت روستاها و محلات را ضروری دانست و تاکید کرد: با توجه به محدودیت توان عملیاتی پلیس برای حضور در تمامی مناطق استفاده از ظرفیت‌های مردمی و محلی برای ارتقای امنیت عمومی یک راهکار اجتناب‌ناپذیر است که باید در دستور کار قرار گیرد.