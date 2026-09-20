به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و جلوگیری از دریافت غیرقانونی هزینهها در مدارس گفت: هیچ مدرسه دولتی حق دریافت وجه بابت ثبتنام دانشآموزان را ندارد و هر مدیری که اقدام به دریافت وجه در زمان ثبتنام کند، متخلف شناخته شده و قطعاً با او برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به حجم بالای ثبتنام دانشآموزان در مدارس سراسر کشور افزود: در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دانشآموز در سراسر کشور ثبتنام کردهاند و این آمار همچنان در حال تکمیل است.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید مجدد بر ممنوعیت دریافت وجه هنگام ثبتنام ادامه داد: بارها اعلام کردهایم که هیچ مدرسه دولتی حق دریافت وجهی بابت ثبتنام ندارد و هر مدیری که این اقدام را انجام دهد، متخلف شناخته شده و قطعاً با او برخورد خواهیم کرد.
کاظمی با اشاره به نقش خیرین و مشارکتهای مردمی در توسعه و بازسازی زیرساختهای آموزشی کشور گفت: مشارکت مردم و خیرین برای ما یک اصل است و خیرین با اختصاص مبالغ قابل توجه، بازسازی یک هزار و ۳۰۰ مدرسه را بر عهده داشتهاند.
وی تأکید کرد: با وجود اهمیت مشارکتهای مردمی، کمکهای مردمی به مدارس نباید به هیچ عنوان در گرو برنامههای ثبتنام قرار گیرد. کمکهای مردمی به مدارس باید کاملاً داوطلبانه و اختیاری باشد و تحت نظارت مربیان و مسئولان مربوطه انجام شود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مشروط کردن ثبتنام دانشآموزان به پرداخت کمک مالی یا مشارکت اجباری خانوادهها، برخلاف قانون است و مدارس باید این موضوع را بهطور جدی رعایت کنند.
افزایش حقالتدریس و حق مدیریت در دستور کار آموزش و پرورش
کاظمی در ادامه به برنامههای وزارت آموزش و پرورش برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی معلمان و فرهنگیان اشاره کرد و گفت: در راستای مصوبه شورای حقوق و دستمزد، بخشهایی از افزایش حقوق و مزایا در دستور کار قرار گرفته است. از جمله این موارد میتوان به افزایش دو برابری نرخ حقالتدریس، افزایش پاداش برای همکاری، بهویژه در مناطق محروم، و افزایش حق مدیریت برای مدیران مدارس اشاره کرد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به شرایط خدمت معلمان در مناطق سخت کشور بیان کرد: برای معلمانی که در مناطق صعبالعبور، مناطق عشایری، جزایر و سایر بخشهای سخت کشور خدمت میکنند، فوقالعادههای ویژهای در نظر گرفته شده است.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و از برگزاری مجموعه نمایشگاههایی با محوریت روایتهای قهرمانان کشور و همچنین روایتهای مربوط به ایام جنگ رمضان در مدارس خبر داد.
وی افزود: برگزاری یادواره شهید دانشآموز مینا نیز از دیگر برنامههای آتی وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. برنامهای که امروز برگزار شد، نشاندهنده آمادگی کامل آموزشوپرورش برای آغاز سال تحصیلی است. یک هزار و ۲۸۸ واحد آموزشی در جریان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیده بودند که با همت خیرین، مردم، گروههای جهادی و همکاران ما در ادارات کل نوسازی مدارس، این واحدها به چرخه آموزش بازگشتند.
کاظمی ادامه داد: همین امروز نیز یکی از خیرین عزیز، آقای سلطانی، اعلام آمادگی کرد که سالن اجتماعات مدرسهای را که بهطور کامل تخریب شده بود، بهتر از گذشته احداث کند.
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه بازسازی مدارس آسیبدیده تنها یک اقدام عمرانی نیست، گفت: این موضوع پیام دیگری نیز دارد و آن، روایت ایستادگی، عزت، سربلندی، تابآوری و مقاومت ملت ایران در برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی است. ایستادهایم، میسازیم و خواهیم ساخت و هرگز در مقابل دشمنان کوتاه نخواهیم آمد و اجازه نخواهیم داد دشمنان نسبت به خاک و میهن عزیز ما هوس تجاوز و توطئه داشته باشند.
کاظمی با اشاره به نقش خیرین در بازسازی مدارس آسیبدیده گفت: در صحبتهای خیرین، عشق و تعلق به وطن و تعلیم و تربیت و سرمایهگذاری برای آینده کشور بهخوبی دیده میشد. خیرین در بخشهای مختلف کمکهای بسیار بزرگی انجام دادند و نزدیک به ۳.۸ همت تنها میزان کمکهای خیرین برای بازسازی این مدارس بوده است که جای تقدیر و تشکر دارد.
پیشبینی حضور ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانشآموز در سال تحصیلی جدید
وزیر آموزشوپرورش درباره تعداد دانشآموزان در سال تحصیلی جدید نیز اظهار کرد: برآوردهای ما این است که حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دانشآموز در مدارس کشور حضور داشته باشند.
کاظمی خاطرنشان کرد: ثبتنامها هنوز بهطور کامل در سامانهها قطعی نشده است و ممکن است آمار نهایی تغییر کند، اما برآورد فعلی ما حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانشآموز است. در حال حاضر ۱۲۳ هزار مدرسه در کشور داریم که بخش قابل توجهی از آنها در روستاها و مناطق مختلف مستقر هستند.
افزایش دو برابری حقالتدریس و پرداخت پاداش به فرهنگیان
کاظمی درباره مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد و پرداختهای مربوط به فرهنگیان گفت: این مصوبه چند بخش دارد؛ یک بخش آن افزایش دو برابری نرخ حقالتدریس برای بازنشستگان و همکاران شاغل است. بخش دیگری از مصوبه مربوط به افزایش پاداش برای افرادی است که همکاری خود را بهویژه در مناطق محروم استمرار میدهند و برای کل مناطق نیز یک پاداش یکماهه در نظر گرفته شده است.
وزیر آموزشوپرورش درباره کارانه مدیران مدارس نیز گفت: بخشی از این مصوبه به کارانه مدیران اختصاص دارد که بهطور میانگین حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به حق مدیریتها اضافه میشود؛ البته این رقم میتواند بر اساس شرایط، کم و زیاد شود.
وی افزود: دستورالعملهای مربوط به این موارد در حال آمادهسازی است و پس از نهایی شدن، ابلاغ خواهد شد. برای معلمانی که در مناطق صعبالعبور و عشایری، راهبران آموزشی، جزایر و بخشهای سخت کشور تردد و فعالیت میکنند، پرداخت رفاهی ویژه و فوقالعادهای در نظر گرفته شده است.
وزیر آموزشوپرورش درباره انعکاس جنگ رمضان در مدارس و کتابهای درسی اظهار کرد: یکی از کارهای مهمی که برای خودمان تعریف کردهایم این است که دانشآموزان از روز اول مهر شاهد برنامههای مرتبط با این موضوع باشند.
کاظمی افزود: روز اول مهر در ۱۲۳ هزار مدرسه کشور، یادواره شهدای مقاومت و شهدای دانشآموز میناب برگزار خواهد شد. روایت جنگ رمضان نیز در کتابهای درسی بازتاب داشته است. همچنین مجموعهای از نمایشگاهها آماده کردهایم که در مدارس سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وزیر آموزشوپرورش گفت: در این بستههای نمایشگاهی، روایتهای مختلفی پیشبینی شده است؛ بخشی روایت قهرمانان کشور، بخشی روایت شهادت، بخشی روایت شهادت دانشآموزان میناب و بخشی نیز حماسه حضور مردم را روایت میکند.
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