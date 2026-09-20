به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پژوهش کتاب های درسی، حجت الاسلام والمسلمین علی لطیفی گفت: در کتاب «جهان پیرامون»، محتوای مرتبط با علوم، مطالعات اجتماعی و سلامت را در قالبی تلفیقی دنبال می‌شود و تلاش شده است در طراحی کتاب‌ها، فعالیت و بازی نقش پررنگ‌تری داشته باشد.

وی افزود: در این رویکرد، معلم اختیار بیشتری برای طراحی فعالیت‌های متناسب با دانش‌آموز دارد و آموزش‌ها باید از قالب محدود کلاس درس فاصله گرفته و به سمت موقعیت‌های متنوع یادگیری حرکت کند.

لطیفی درباره ارزشیابی در چارچوب جدید گفت: سنجش برخی از شایستگی‌ها باید از طریق عملکرد دانش‌آموز انجام شود، نه صرفاً با آزمون‌های سنتی.

وی افزود: یک پروژه، فعالیت گروهی یا تجربه مشترک می‌تواند زمینه‌ای برای ارزیابی میزان تحقق یک شایستگی باشد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تأکید کرد: اجرای چنین رویکردی نیازمند مدارس توانمند، معلمان خلاق و زمان کافی است و تغییر در نظام تعلیم و تربیت، فرایندی زمان‌بر خواهد بود.

اعتبارسنجی کتاب‌های پایه اول با مشارکت معلمان خبره سراسر کشور

لطیفی به تشریح فرایند ارزیابی و اعتبارسنجی طرح گفت: برای هر پروژه، فرایند اعتبارسنجی و ارزشیابی با استفاده از متخصصان موضوعی و معلمان خبره انجام می‌شود.

وی افزود: در بررسی هشت بسته یا کتاب درسی پایه اول، از هر استان ۱۰ معلم خبره پایه اول ابتدایی مشارکت داشته‌اند و حجم قابل توجهی داده و بازخورد درباره کتاب‌ها دریافت شده که بخشی از اصلاحات امسال نیز بر اساس همین ملاحظات انجام شده است.

وی تأکید کرد: علاوه بر صاحب‌نظران و متخصصان بیرونی، متخصصان و کارشناسان داخل آموزش و پرورش نیز در این فرایند مشارکت داشته‌اند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در جمع‌بندی دیدگاه خود درباره زیست‌بوم جدید برنامه درسی گفت: تحول اصلی، عبور از کتاب‌محوری به برنامه‌محوری است.

وی توضیح داد: در رویکرد جدید، کتاب درسی تنها یکی از منابع است و در کنار آن، بسته‌های تربیت و یادگیری، منابع چندرسانه‌ای، راهنمای معلم و خانواده و سایر موقعیت‌های یادگیری قرار می‌گیرند.

لطیفی افزود: زیست‌بوم جدید سه رکن دارد؛ نخست، راهنمای عمل برنامه درسی مدرسه‌ای؛ دوم، بسته‌های تربیت و یادگیری شامل کتاب درسی، محتوای چندرسانه‌ای و راهنمای معلم و خانواده؛ سوم، پشتیبانی علمی، نظارت و پایش که با هماهنگی سطوح مختلف آموزش و پرورش دنبال می‌شود.

وی گفت: در این نگاه، موفقیت معلم دیگر صرفاً با تمام کردن کتاب سنجیده نمی‌شود بلکه معیار اصلی، میزان تحقق شایستگی‌های مورد انتظار در دانش‌آموز است.

لطیفی تأکید کرد: اصلاح و تغییر در آموزش و پرورش فرایندی زمان‌بر است و این مسیر نیازمند فرصت و استمرار است تا به‌تدریج نتایج خود را نشان دهد.