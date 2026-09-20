علل افزایش سرقت در همدان شناسایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان همدان با اشاره به رشد وقوع سرقت در پنج تا ۶ ماه گذشته اظهار کرد: دستگاههای مسئول موظف هستند در یک بررسی مشترک و تخصصی، علل و عوامل این افزایش را شناسایی کرده و راهکارهای عملیاتی و کوتاهمدت برای کاهش آن ارائه دهند.
وی با تاکید بر نقش کلیدی آگاهیبخشی عمومی در پیشگیری از جرایم، افزود: پلیس و نهادهای فرهنگی باید با بهرهگیری حداکثری از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی مردم را نسبت به شیوههای نوین پیشگیری و رعایت اصول حفاظتی و مراقبتی آگاه سازند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در ادامه با ارائه گزارشی از آمار پنج ماهه نخست سال جاری، گفت: استان همدان در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هر سال شاهد کاهش حدود ۱۵ درصدی وقوع سرقت بود اما ثبت روند افزایشی در پنج ماهه نخست سال جاری زنگ هشداری برای همه دستگاههای مسئول است و ایجاب میکند علل این تغییر روند بهدقت کالبدشکافی شود.
محمد معینی با تاکید بر لزوم یکسانسازی دادهها میان مجموعه قضایی و انتظامی، خواستار بررسی دقیق آماری و مقایسه تطبیقی وضعیت استان همدان با سایر استانهای کشور شد.
وی همچنین با ابراز نگرانی از افزایش آمارهای مرتبط با برخی آسیبهای اجتماعی دیگر از جمله تصادفات بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه فوری تاکید کرد.
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