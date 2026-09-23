به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز سال تحصیلی جدید، مناطق مختلف تهران شاهد برگزاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی و اجرای طرحهای شهری بودند؛ از آیینهای طلیعه مهر و گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز و معلمان شهید در مناطق ۸ و ۱۴ تا بررسی روند فعالسازی قرارگاههای مردمی ایران پیروز در منطقه ۴
عبور از بوروکراسی اداری و میدانداری خودجوش شهروندان
سیدمحمد موسوی شهرداری منطقه ۴ جلسه ای با حضور خمسه معاون پایش اداره کل حوزه شهردار تهران و مدیران معاونت امور مناطق، سیدمحمد موسوی شهردار ، معاونان، شهرداران نواحی۹گانه و مدیران شهری منطقه برگزار و درخصوص مردمی سازی و اهداف اصلی قرارگاه مردمی ایران پیروز تصمیم گیری شد.
طی این جلسه درخصوص رویکرد قرارگاه مردمی ایران پیروز در قالب ۲۱ قرارگاه در حوزه های مختلف شهری و چگونگی شکل گیری این قرارگاه بحث و تبادل نظر شد.
سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ ضمن خیرمقدم به میهمانان و خداقوت به تمامی همکاران گفت: مشارکت مردم در عرصه های شهری همیشه به عنوان یک شعار و آرزو بود اما به یمن خون آقای شهیدمان امروز این ایده به یک واقعیت نزدیک شده است.
با توجه به فتنه های یک سال گذشته و جنگ و بحران ۱۲ روزه و رمضان مردم بعنوان اصلی ترین مولفه های نظام در کنار مدیران خود در شهر و محله حضور یافته و اقدامات سازنده ای را به ثمر رساندند.
شهردار منطقه ۴ گفت: جنگ امروز یک جنگ تمام عیار است و دشمن با تمام ظرفیت خود به صحنه آمده است که نظام را به زانو دربیارود. در عرصه نظامی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و ... در تمامی حوزه ها تاب آوری مردم را نشانه گرفته و امیدوار است که از این طریق موفق شود اما این خیال عبثی بیش نیست چرا که مردم ما خودجوش وارد صحنه شدند و ماجرا در دست گرفته و نقشه هایش را نقش بر آب کردند.
در ادامه جلسه خمسه معاون پایش اداره کل حوزه شهردار تهران ضمن تقدیر از تلاش های مثمر ثمر مدیریت شهری منطقه ۴ و تیم همراهش گفت: هدف اصلی از این جلسات ضرورت ارتقای تاب آوری شهروندان و استفاده از ظرفیت های آنها و به کارگیری آن هاست.
وی افزود: در این میان خارج از هرگونه بوروکراسی اداری و ساختار سازمانی پا به پای مردم وارد عمل شده و با استفاده از دغدغه ها و توانایی آنها برای رفع مشکلات هر محله در هر حوزه ای به پیش خواهیم رفت.
خمسه خاطرنشان کرد: جان قرارگاه مردم ایران پیروز مردمی سازی است که شعار همه مدیران شهر در دوران گذشته نیز بوده است اما امروز به برکت خون شهدایمان به صورت خودجوش نهادینه شده و اجرا خواهد شد.
شایان ذکر است این جلسه با جمعبندی نکات مطروحه در خصوص نحوه همافزایی ارکان مدیریت شهری منطقه ۴ و هماهنگیهای اجرایی به پایان رسید و مقرر شد با راهاندازی و فعالسازی این قرارگاهها در سطح محلات، گامهای موثرتری در راستای حل مسائل شهروندان و تحقق اهداف مدیریت مشارکتی برداشته شود.
طلیعه مهر مدارس منطقه ۸ با یاد معلم شهید و فرزندان شهدا
جشن طلیعه مهر با حضور فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸، کامران غضنفری نماینده مجلس شورای اسلامی و معصومه رضایی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران، نوری رئیس آموزش و پرورش منطقه، بحرینی رئیس بنیاد شهید منطقه ۸ در دبستان دین و دانش برگزار شد و در ادامه نیز زنگ مهر در دبستان شاهد راضیه به صدا درآمد.
شهردار منطقه ۸ در این مراسم با اشاره به اهمیت توجه به دانشآموزان و مدارس اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی باید با نشاط، امید و توجه به هویت و خاطرات ارزشمند دانشآموزان همراه باشد و مدیریت شهری تلاش میکند در کنار خانوادهها و آموزش و پرورش، زمینه حضور بانشاط، ایمن و آرام دانشآموزان در مدارس را فراهم کند.
وی با اشاره به برگزاری آیین آغاز سال تحصیلی با یاد معلمان و دانشآموزان شهید افزود: زنده نگه داشتن یاد معلمان و دانشآموزان شهید و تکریم خانوادههای شهدا، بخشی از مسئولیت اجتماعی ما در قبال نسل جدید است و مدارس میتوانند در انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری و روایت درست از این ارزشها نقش مؤثری داشته باشند.
تنهایی ادامه داد: توجه به خاطرات و هویت دانشآموزان در کنار برنامههای آموزشی، میتواند به شکلگیری ارتباط عمیقتر آنان با مدرسه، خانواده و جامعه کمک کند و مدیریت شهری نیز در چارچوب مسئولیتهای خود از برنامههای فرهنگی و اجتماعی مدارس حمایت خواهد کرد.
جشن طلیعه مهر در مدرسه دین و دانش با اجرای برنامههای اجتماعی و فرهنگی و حضور پرنشاط دانشآموزان برگزار شد. در این مراسم، یاد و خاطره معلم شهید سحراللهزاده که در جریان جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیده است، گرامی داشته شد و بخشهایی از مدرسه نیز با محوریت یاد این معلم شهید و دانشآموزان شهید فضاسازی شد.
یکی از بخشهای این مراسم، نمایش کلیپی از معلم شهید سحراللهزاده بود که چند روز پیش از شهادتش برای دانشآموزان ضبط کرده بود. این کلیپ با هدف تقویت روحیه و ایجاد انگیزه در دانشآموزان تهیه شده بود و در آیین آغاز سال تحصیلی برای دانشآموزان مدرسه به نمایش درآمد.
همچنین فضاسازی کلاس دانشآموزان میناب و کلاس معلم شهید سحراللهزاده، اجرای نقالیخوانی و برنامههای اجتماعی و فرهنگی، پذیرایی از دانشآموزان و حضور عروسکهای تنپوش در مدرسه و مسیر منتهی به آن از دیگر بخشهای جشن طلیعه مهر بود.
در جریان این مراسم، از یکی از دانشآموزان مدرسه که مادرش از معلمان شهید جنگ تحمیلی سوم است نیز تکریم شد و یاد و خاطره این معلم شهید گرامی داشته شد.
در ادامه برنامههای آغاز سال تحصیلی منطقه ۸، زنگ مهر در دبستان شاهد راضیه به صدا درآمد. این مدرسه میزبان دو دانشآموز فرزند شهید است که پدرانشان در جریان جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدهاند و آیین آغاز سال تحصیلی با حضور مسئولان و دانشآموزان و با تکریم این دو دانشآموز برگزار شد.
برگزاری این دو آیین در مدارس دین و دانش و شاهد راضیه آغاز سال تحصیلی در منطقه ۸ را با محوریت نشاط اجتماعی، تکریم خانوادههای شهدا و گرامیداشت یاد معلمان و دانشآموزان شهید همراه کرد.
زنگ مهر در منطقه ۱۴ به صدا در آمد
امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴، با حضور در مدارس جانبازان و شهید توپچی، زنگ مهر را به صدا درآورد و آغاز سال تحصیلی جدید را به دانشآموزان تبریک گفت.
در مدرسه جانبازان، با حضور پدر شهید احسانی و در مدرسه شهید توپچی نیز با حضور پدر شهید ذاکری کیا زنگ مهر با یاد و نام این شهدای گرانقدر به صدا درآمد؛ حضوری که حالوهوای ویژهای به آیین آغاز سال تحصیلی بخشید و بر پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و فداکاری تأکید کرد.
شهرابی در این مراسم، کودکان و نوجوانان را سرمایههای اصلی کشور دانست و گفت: دانشآموزان سرمایههای اصلی این مرز و بوم هستند و هر اقدامی برای رشد، آموزش، سلامت و نشاط آنان، سرمایهگذاری برای آینده کشور است.
وی افزود: آغاز سال تحصیلی تنها بازگشایی مدارس نیست، بلکه شروع فصل تازهای از پویایی، تلاش، یادگیری و تجربهاندوزی برای نسلی است که آینده این سرزمین را خواهد ساخت.
شهردار منطقه ۱۴ همچنین با گرامیداشت یاد و نام شهدا، بهویژه شهدای دانشآموز، از معلمان و خانوادهها برای همراهی در مسیر تعلیم و تربیت قدردانی کرد و آغاز سال تحصیلی را فرصتی برای تقویت امید، دانش، مهارت و مسئولیتپذیری اجتماعی دانشآموزان دانست.
در ادامه آیینهای آغاز سال تحصیلی در منطقه ۱۴، زنگ مهر در مدرسه امام صادق(ع) نیز با حضور هاشمی، وزیر فناوری و ارتباطات، نجفی، شهردار و رئیس آموزش و پرورش منطقه ۱۴و جمعی از مدیران شهری و آموزشی نواخته شد.
همزمان با برگزاری این آیینها، زنگ مهر به صورت نمادین در ۸ مدرسه منتخب منطقه ۱۴ نیز به صدا درآمد تا آغاز سال تحصیلی در نقاط مختلف دارالمؤمنین تهران با شور و نشاط دانشآموزان همراه باشد.
همچنین در ۵ مدرسه منطقه، ایستگاههای «شوق مهر» برپا شد و با استقبال و پذیرایی از دانشآموزان، نخستین روز مدرسه با حالوهوایی متفاوت و پرنشاط آغاز شد.
در کنار این برنامهها، مدیریت شهری منطقه ۱۴ با همکاری آموزش و پرورش، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی را برای دانشآموزان در طول سال تحصیلی جدید پیشبینی کرده است؛ برنامههایی با محوریت سلامت، آموزش، فرهنگ ترافیک و ارتقای نشاط اجتماعی دانشآموزان.
همچنین اقدامات شهری برای آمادهسازی محیط پیرامونی مدارس با هدف افزایش ایمنی، رفاه و ایجاد فضای مطلوب برای دانشآموزان تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.
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