به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در نخستین نشست کارگروه نظارت و پیگیری بهرهبرداری از راهآهن چابهار - زاهدان، با اشاره به تأکید ویژه دولت و رئیسجمهور بر تکمیل این پروژه اظهار کرد: راهآهن چابهار - زاهدان در شرایط کنونی از اهمیت ویژهای برای دولت و کشور برخوردار است و رئیسجمهور نیز نسبت به تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه حساسیت ویژهای دارد. اهمیت این طرح به اندازهای است که در شرایط فعلی، اجرای آن فراتر از یک پروژه صرفاً اقتصادی است.
وی با تأکید بر اینکه تشکیل این کارگروه با هدف تبدیل برنامهها به اقدامات عملیاتی و قابل سنجش انجام شده است، گفت: هدف از تشکیل این کارگروه، نظارت و پیگیری مستمر و دقیق روند اجرای پروژه و رفع موانع پیشروی آن در کوتاهترین زمان ممکن است.
مدیرعامل شرکت ساخت بیان کرد: از این پس باید بهطور مشخص معلوم باشد که هر بخش از پروژه چه برنامهای دارد، چه میزان از برنامه محقق شده و برای جبران عقبماندگیهای احتمالی چه اقداماتی باید انجام شود.
وی با اشاره به تعهدات پیشین برای تکمیل راهآهن چابهار - زاهدان ادامه داد: بر اساس تعهدات و صورتجلسات قبلی، برای تکمیل پروژه زمانبندی مشخصی تعیین شده بود و نمیتوانیم بهسادگی از کنار این تعهدات عبور کنیم. انتظار ما این است که همه مجموعههای اجرایی به تعهدات خود پایبند باشند و ظرفیتهای موجود را برای رسیدن به موعد تعیینشده بسیج کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مطالبه رئیسجمهور برای نهایی شدن این پروژه تصریح کرد: این موضوع از سوی رئیسجمهور نیز با جدیت دنبال میشود و مطالبه دولت این است که راهآهن چابهار - زاهدان در سریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد. ما نیز باید این مطالبه را بهعنوان یک اولویت جدی تا حصول نتیجه نهایی دنبال کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها و مجموعههای مشارکتکننده در پروژه خاطرنشان کرد: قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) تاکنون برای اجرای این پروژه زحمات قابل توجهی متحمل شده و بخش مهمی از عملیات در شرایط دشوار پیش رفته است؛ اما در مقطع فعلی، موضوع اصلی این است که همه ظرفیتها در کنار یکدیگر قرار بگیرند و پروژه با سرعت و انسجام بیشتری ادامه پیدا کند.
بازوند همچنین بر اجرای دقیق برنامه زمانبندی تأکید کرد و گفت: برنامه کارشناسیشدهای در ۱۱ بند برای ادامه عملیات و تکمیل پروژه تدوین و ابلاغ شده است. این برنامه باید مبنای کار قرار گیرد و اجرای هر یک از بندهای آن بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جلسات کارگروه باید به تصمیمهای مشخص، مسئولیتهای روشن و پیگیری نتیجه اقدامات منتهی شود.
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