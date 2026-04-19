سام نژاد: پل ولایت شهر بم تأمین اعتبار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه سام‌نژاد، شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر بم با گرامیداشت دهه کرامت و تبریک روز دختر، بر ضرورت نگاه مسئولانه‌تر در ماه‌های پایانی فعالیت شورای کنونی تأکید کرد.

وی با اشاره به پایان دوره فعالیت شورا و تمدید آن، اظهار داشت: تلاش شد تا نامه‌ها و درخواست‌های مردمی در جلسات اخیر جمع‌ بندی شود و برخی کارهای نیمه‌تمام به نتیجه برسد تا حجم مطالبات معوق برای شورای بعدی کمتر باشد.

سام نژاد، با تأکید بر لزوم ادامه فعالیت اعضای شورا با انگیزه روز نخست، گفت: مردم انتظار دارند پروژه‌های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی پیش برود و ما نیز باید در کنار پیام امیدآفرین بزرگان کشور، برای جامعه همین نقش را ایفا کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر بم در ادامه به چالش پروژه نیمه‌تمام پل ولایت در ورودی این شهر اشاره کرد و گفت: این پروژه سال‌هاست رها شده و از دغدغه‌های جدی مردم بوده است و متأسفانه شهرداری در سال‌های گذشته نسبت به این موضوع بی‌تفاوت عمل کرده، در حالی که ارائه راهکار برای چالش‌های شهری از وظایف اصلی شهرداری است.

وی همچنین به مشکلات آب‌های سطحی به عنوان یکی از مطالبات قدیمی مردم بم اشاره کرد و بر لزوم مدیریت این منابع در شرایط بحران جهانی آب تأکید کرد.

سام‌نژاد، در خصوص آخرین وضعیت پروژه پل ولایت، اعلام کرد: این پروژه که قرار بود با حضور استاندار کلنگ‌زنی شود، با پیگیری‌های مداوم شورا اکنون تأمین اعتبار شده، بودجه آن آماده است ، پیمانکار نیز کارگاه را تجهیز کرده و عملیات اجرایی این پل به‌ زودی آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه این پروژه نه انتخاباتی است و نه وعده‌ای غیر واقعی افزود: وقتی بودجه تأمین و پیمانکار مشخص شده، دلیلی برای تعویق وجود ندارد.

وی ادامه داد: تأکید ما بر امید آفرینی است و خود اعضای شورا از پروژه بازدید خواهند کرد و کلنگ آغاز کار را خواهند زد.

رئیس شورای شهر بم بر نظارت خداوند بر عملکرد مسئولان و تلاش برای رساندن کارهای نیمه‌ تمام به نقطه مطلوب جهت جلب رضایت مردم تأکید کرد.

پیگیری مطالبات مردمی

در ادامه این جلسه منصور عزیزآبادی، عضو دیگر شورای اسلامی شهر بم، با اشاره به لزوم تلاش مضاعف در شرایط بحرانی، گفت: وظیفه ما بر اساس سوگندی که خورده‌ایم، پایبندی به تعهداتمان تا آخرین لحظه است و باید زحماتمان را در این شرایط بحرانی دوچندان کنیم.

وی خطاب به مردم و همکاران، منشأ کار و تلاش را مردم دانست و گفت: شما برادران همیشه پشت ما بوده‌اید و هر جا نیاز بوده، حمایت کرده‌اید. با وجود اینکه زمان فعالیت شورا رو به اتمام است، اما وظیفه داریم تا پایان، با تمام توان در خدمت مردم باشیم.

تأکید بر لزوم حفظ جان و امنیت شهروندان

قلعه‌خانی، عضو دیگر شورای شهر، با تأکید بر اینکه هدف مسئولان حفظ جان و امنیت شهروندان بوده است، افزود: «علاقه و دلسوزی شهروندان نسبت به شهرشان انکارناپذیر است و اعضای شورا نیز در این مسیر تلاش کردند که در نهایت به نتیجه‌ای مثبت برای شهر انجامید.» وی خواستار عدم ممانعت در اجرای تصمیمات شد و گفت: «مردم خودشان در این‌باره قضاوت خواهند کرد.»

وی از مسئولان خواست با «دقت و سیاست‌ورزی» به موضوع پرداخته و اجازه دهند افکار عمومی قضاوت نهایی را داشته باشد.

وی با اشاره به تماس‌های انجام‌شده میان اعضای شورا، بیان کرد: «در نهایت پاسخ روشنی از سوی ریاست محترم دریافت شد. امروز نیز تأکید ما این است که کمیسیون‌های شورا گزارش‌های خود را ارائه کنند.

حامد سلجوقیان، عضو شورای اسلامی شهر بم، هم بر لزوم تبیین جایگاه واقعی مسئولان به عنوان خادمان مردم تأکید کرد و گفت: نظام و مردم انقلاب باید بدانند که ما نمایندگان، خادمان مردم هستیم و پیگیر معضلات و مشکلات سطح شهر هستیم و این مسائل نادیده گرفته نمی‌شود و از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور، افزود: در این برهه حساس که دشمن جنگ شناختی و حتی نظامی را علیه ما در پیش گرفته است، ضروری است که از مسائل کوته‌ بینانه پرهیز کنیم.

این عضو شورای شهر بم خاطرنشان کرد: اگر این دیدگاه کلان و اهمیت پیگیری مشکلات به درستی تبیین نشود، انتخاب ما نیز دچار خدشه خواهد شد.

آسفالت معابر و ساماندهی پل ولایت در اولویت شورای شهر بم

کریم غضنفرآبادی، عضو شورای اسلامی شهر بم، هم در جلسه شورای شهر بر لزوم قرار گرفتن پیگیری وضعیت آسفالت و معابر شهری در دستور کار شورا تأکید کرد.

وی با اشاره به یکی از درخواست‌های اصلی مردم و پیگیری‌های صورت گرفته در شورا، ساماندهی «پل ولایت» را پروژه‌ای مهم دانست و بیان داشت: مهمترین دغدغه شورا در راستای خواست مردم، اجرای این پروژه بوده است.

غضنفرآبادی افزود: از جمله پیگیری‌های صورت گرفته و درخواست‌های مردمی، ساماندهی پل ولایت بوده که مورد توجه تمامی اعضای شورا قرار گرفته است.

این عضو شورای شهر بم، ضمن تأکید بر اهمیت آسفالت و بهسازی معابر، خواستار اولویت‌دهی به این مسائل در جلسات شورا شد.