هنوز ابلاغیه جدیدی درباره سوخت و بنزین برای ادارات البرز صادر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس مبنی بر قرارگیری استان البرز در لیست اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی تا پایان مهرماه، موجی از پرسشها را میان شهروندان ایجاد کرد. با این حال، پیگیریهای میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد فاصله معناداری میان اظهارات مسئولان در پایتخت و واقعیتهای اجرایی در استان وجود دارد.
فرماندار کرج: هیچ ابلاغیهای به ما نرسیده است
خبرنگار مهر برای شفافسازی موضوع، به سراغ مهدی مهرور ، فرماندار ویژه شهرستان کرج رفت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دستورالعملی برای اجرای طرح «بنزین بانکی» به فرمانداری ابلاغ شده است یا خیر، صراحتاً اعلام کرد: «تا این لحظه هیچگونه بخشنامه یا ابلاغیه رسمی در خصوص اجرای این طرح به فرمانداری کرج واصل نشده است.»
تأکید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بر اجرای طرح در استانهای مرزی
خبرنگار مهر در ادامه، موضوع را از یوسف روشنی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه البرز جویا شد. وی ضمن ابراز بیاطلاعی از ابلاغیه جدید مجلس برای اجرای این طرح در البرز، نکته قابل تأملی را مطرح کرد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه البرز تأکید کرد: «طرح انتقال سهمیه به کارتهای بانکی، برنامهای است که برای استانهای مرزی در نظر گرفته شده و هنوز هیچ دستورالعمل اجرایی برای پیادهسازی آن در استان البرز به این منطقه ابلاغ نشده است.»
نظر شما