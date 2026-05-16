به گزارش خبرگزاری مهر، آرش شهدادنژاد عصر شنبه در حاشیه سومین جلسه رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل در پایانه بار اکبرآباد شیراز گفت: اعضای این کمیسیون با حضور میدانی در پایانههای شیراز و پتروشیمی مرودشت و بررسی شکایات ثبتشده در سامانه «راه من»، مستندات تخلفات را بررسی کردند.
وی ادامه داد: بر اساس آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات، پس از استماع دفاعیات نمایندگان شرکتها، آرای صادره شامل تعلیق فعالیت و جریمه نقدی ابلاغ شد.
معاون دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور افزود: دیرکرد در پرداخت کرایه، دریافت کمیسیونهای غیرمجاز و سوءاستفاده از کارت هوشمند رانندگان از تخلفات این شرکت هاست.
شهدادنژاد گفت: هدف اصلی این کمیسیون، صیانت از حقوق رانندگان، اصلاح عملکرد شرکتها و ایجاد بازدارندگی در تخلفات حوزه حملونقل جادهای است.
معاون دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور تصریح کرد: این روند رسیدگی به تخلفات و برگزاری جلسات مشابه در سایر نقاط کشور نیز ادامه خواهد داشت تا پاسخگوی مطالبات رانندگان باشد.
