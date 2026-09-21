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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۹

منصوری: هویت، امید و تعلق گفتمان مشترک مدارس باشد

منصوری: هویت، امید و تعلق گفتمان مشترک مدارس باشد

سنندج- رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج با تأکید بر نقش مشارکت خانواده‌ها در ایجاد محیط مثبت یادگیری گفت: هویت، امید و تعلق سه کلیدواژه‌ای است که باید به گفتمان مشترک در مدارس تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر منصوری صبح دوشنبه در مراسم جشن شکوفه‌ها که به صورت نمادین در مدرسه انصار سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، آغاز سال تحصیلی را به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان تبریک گفت.

وی با اشاره به رویکردهای آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: هویت، امید و تعلق سه کلیدواژه‌ای هستند که تلاش می‌کنیم در فضای مدارس ناحیه به گفتمانی مشترک تبدیل شوند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج افزود: حضور دانش‌آموزان پایه اول در مدرسه و آغاز مسیر تعلیم و تربیت، خود نمادی از هویت‌بخشی به نسل جدید است و باید محیط مدرسه را به فضایی برای تقویت هویت، امید و احساس تعلق دانش‌آموزان تبدیل کنیم.

منصوری با اشاره به حضور و همراهی خانواده‌ها در آماده‌سازی مدارس عنوان کرد: شب گذشته تعدادی از اولیا با وسایل شخصی خود در مدرسه حضور داشتند و تا ساعات پایانی شب برای آماده‌سازی و زیباسازی فضای مدرسه مشارکت کردند.

وی ادامه داد: این حضور و مشارکت خانواده‌ها نشان می‌دهد که آموزش و تربیت دانش‌آموزان تنها وظیفه مدرسه نیست و همراهی والدین می‌تواند نقش مهمی در ایجاد یک محیط مناسب برای رشد و شکوفایی کودکان داشته باشد.

مشارکت خانواده‌ها استمرار داشته باشد

رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج با بیان اینکه مشارکت والدین باید در طول سال تحصیلی نیز ادامه داشته باشد، گفت: از خانواده‌ها انتظار داریم این تعامل و همراهی را استمرار دهند تا بتوانیم زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر دانش‌آموزان را فراهم کنیم.

منصوری با اشاره به اهمیت ایجاد محیط مثبت یادگیری در مدارس تصریح کرد: تمام فضای مدرسه باید در خدمت یادگیری و تربیت دانش‌آموزان باشد و از دیوارهای مدرسه تا کلاس درس می‌توان برای ایجاد یک محیط بانشاط، پویا و یادگیرنده استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جدید یک هزار و ۹۶۳ دانش‌آموز پایه اول در ناحیه ۲ سنندج وارد مدارس می‌شوند و امیدواریم با همراهی معلمان، خانواده‌ها و مجموعه آموزش و پرورش، سالی موفق و سرشار از نشاط و یادگیری برای این دانش‌آموزان رقم بخورد.

منصوری در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از سخنرانی‌های طولانی برای دانش‌آموزان پایه اول، اظهار کرد: تلاش ما این است که فضای مدرسه برای کودکان بانشاط، شاداب و باطراوت باشد و دانش‌آموزان نخستین روزهای حضور خود در مدرسه را با خاطراتی شیرین آغاز کنند.

کد مطلب 6953373

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