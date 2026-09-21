منصوری: هویت، امید و تعلق گفتمان مشترک مدارس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر منصوری صبح دوشنبه در مراسم جشن شکوفه‌ها که به صورت نمادین در مدرسه انصار سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، آغاز سال تحصیلی را به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان تبریک گفت.

وی با اشاره به رویکردهای آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: هویت، امید و تعلق سه کلیدواژه‌ای هستند که تلاش می‌کنیم در فضای مدارس ناحیه به گفتمانی مشترک تبدیل شوند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج افزود: حضور دانش‌آموزان پایه اول در مدرسه و آغاز مسیر تعلیم و تربیت، خود نمادی از هویت‌بخشی به نسل جدید است و باید محیط مدرسه را به فضایی برای تقویت هویت، امید و احساس تعلق دانش‌آموزان تبدیل کنیم.

منصوری با اشاره به حضور و همراهی خانواده‌ها در آماده‌سازی مدارس عنوان کرد: شب گذشته تعدادی از اولیا با وسایل شخصی خود در مدرسه حضور داشتند و تا ساعات پایانی شب برای آماده‌سازی و زیباسازی فضای مدرسه مشارکت کردند.

وی ادامه داد: این حضور و مشارکت خانواده‌ها نشان می‌دهد که آموزش و تربیت دانش‌آموزان تنها وظیفه مدرسه نیست و همراهی والدین می‌تواند نقش مهمی در ایجاد یک محیط مناسب برای رشد و شکوفایی کودکان داشته باشد.

مشارکت خانواده‌ها استمرار داشته باشد

رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج با بیان اینکه مشارکت والدین باید در طول سال تحصیلی نیز ادامه داشته باشد، گفت: از خانواده‌ها انتظار داریم این تعامل و همراهی را استمرار دهند تا بتوانیم زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر دانش‌آموزان را فراهم کنیم.

منصوری با اشاره به اهمیت ایجاد محیط مثبت یادگیری در مدارس تصریح کرد: تمام فضای مدرسه باید در خدمت یادگیری و تربیت دانش‌آموزان باشد و از دیوارهای مدرسه تا کلاس درس می‌توان برای ایجاد یک محیط بانشاط، پویا و یادگیرنده استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جدید یک هزار و ۹۶۳ دانش‌آموز پایه اول در ناحیه ۲ سنندج وارد مدارس می‌شوند و امیدواریم با همراهی معلمان، خانواده‌ها و مجموعه آموزش و پرورش، سالی موفق و سرشار از نشاط و یادگیری برای این دانش‌آموزان رقم بخورد.

منصوری در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از سخنرانی‌های طولانی برای دانش‌آموزان پایه اول، اظهار کرد: تلاش ما این است که فضای مدرسه برای کودکان بانشاط، شاداب و باطراوت باشد و دانش‌آموزان نخستین روزهای حضور خود در مدرسه را با خاطراتی شیرین آغاز کنند.