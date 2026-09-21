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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۴

حشمتیان: فضای مدرسه باید سرشار از ایمان، امید و اخلاق باشد

حشمتیان: فضای مدرسه باید سرشار از ایمان، امید و اخلاق باشد

سنندج- مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: آغاز سال تحصیلی فرصتی برای ایجاد امید برخاسته از ایمان در دل دانش‌آموزان است و مدارس باید در کنار آموزش، زمینه رشد اخلاقی و عاطفی آنان را نیز فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان صبح دوشنبه در مراسم جشن شکوفه‌ها که در سنندج برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان، اظهار کرد: نخستین روز مدرسه باید به یکی از شیرین‌ترین و ماندگارترین روزهای زندگی دانش‌آموزان تبدیل شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدا و به‌ویژه شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، افزود: آغاز سال تحصیلی امسال در شرایطی رقم می‌خورد که باید یاد مقاومت و ایستادگی ملت ایران را نیز گرامی بداریم.

جانشین‌پروری از کلاس‌های درس آغاز می‌شود

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس عنوان کرد: اگر دشمن دانشمندان، فرماندهان، معلمان و دانش‌آموزانی را از ما گرفته باشد، جانشین‌پروری در همین کلاس‌های درس و روی همین صندلی‌ها ادامه دارد.

حشمتیان خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما آینده‌سازان ایران هستید و پرچم این کشور در آینده در دستان شما قرار خواهد گرفت؛ بنابراین باید از امروز برای ساختن آینده‌ای درخشان آماده شوید.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان امروز مدیران و دانشمندان آینده کشور هستند، افزود: استعداد و توانایی در میان کودکان و نوجوانان ایرانی وجود دارد و وظیفه خانواده و آموزش و پرورش این است که زمینه شکوفایی این ظرفیت‌ها را فراهم کنند.

ایمان، امید و اخلاق؛ محور آغاز سال تحصیلی

حشمتیان با تأکید بر ضرورت تقویت مؤلفه‌های تربیتی در مدارس گفت: در نخستین روز مدرسه باید ایمان، امید، اخلاق و احساس مثبت در دانش‌آموزان تقویت شود و محیط مدرسه به فضایی برای رشد عاطفی، اخلاقی و علمی کودکان تبدیل شود.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان باید در کنار آموزش، ارتباط مناسب با خانواده و معلمان، احترام متقابل و مسئولیت‌پذیری را نیز بیاموزند و احساس تعلق به مدرسه و جامعه در آنها شکل بگیرد.

حشمتیان: فضای مدرسه باید سرشار از ایمان، امید و اخلاق باشد

مشاور وزیر آموزش و پرورش فضای آماده‌شده در مدارس سنندج برای استقبال از دانش‌آموزان را قابل تقدیر دانست و گفت: تلاش مدیران مدارس، معلمان و اولیا برای ایجاد محیطی بانشاط و خاطره‌انگیز، نشان‌دهنده اهمیت فضای یادگیری در موفقیت دانش‌آموزان است.

مشارکت خانواده‌ها در تربیت دانش‌آموزان ضروری است

حشمتیان همچنین با تأکید بر نقش والدین در فرآیند تعلیم و تربیت اظهار کرد: خانواده‌ها نباید فرزندان خود را صرفاً به مدرسه بسپارند، بلکه این امانت نیازمند نظارت مستمر و مشارکت جدی والدین است.

وی افزود: پیوند میان اولیا و مربیان و مشارکت خانواده‌ها در امور آموزشی و تربیتی می‌تواند مسیر پیشرفت دانش‌آموزان را هموارتر کند و زمینه دستیابی آنان به موفقیت‌های بیشتر را فراهم سازد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از مدیران، معلمان و اولیای مدارس انصار و تزکیه سنندج خاطرنشان کرد: ایجاد فضای بانشاط برای آغاز سال تحصیلی، حاصل همکاری و مشارکت مجموعه مدرسه و خانواده‌هاست و استمرار این همراهی می‌تواند به پیشرفت دانش‌آموزان کمک کند.

وی در پایان با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان، زنگ شکوفه‌ها را به صورت نمادین در مدرسه انصار سنندج به صدا درآورد.

کد مطلب 6953421

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