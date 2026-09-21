حشمتیان: فضای مدرسه باید سرشار از ایمان، امید و اخلاق باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان صبح دوشنبه در مراسم جشن شکوفهها که در سنندج برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان، خانوادهها و فرهنگیان، اظهار کرد: نخستین روز مدرسه باید به یکی از شیرینترین و ماندگارترین روزهای زندگی دانشآموزان تبدیل شود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدا و بهویژه شهدای فرهنگی و دانشآموز، افزود: آغاز سال تحصیلی امسال در شرایطی رقم میخورد که باید یاد مقاومت و ایستادگی ملت ایران را نیز گرامی بداریم.
جانشینپروری از کلاسهای درس آغاز میشود
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس عنوان کرد: اگر دشمن دانشمندان، فرماندهان، معلمان و دانشآموزانی را از ما گرفته باشد، جانشینپروری در همین کلاسهای درس و روی همین صندلیها ادامه دارد.
حشمتیان خطاب به دانشآموزان گفت: شما آیندهسازان ایران هستید و پرچم این کشور در آینده در دستان شما قرار خواهد گرفت؛ بنابراین باید از امروز برای ساختن آیندهای درخشان آماده شوید.
وی با بیان اینکه دانشآموزان امروز مدیران و دانشمندان آینده کشور هستند، افزود: استعداد و توانایی در میان کودکان و نوجوانان ایرانی وجود دارد و وظیفه خانواده و آموزش و پرورش این است که زمینه شکوفایی این ظرفیتها را فراهم کنند.
ایمان، امید و اخلاق؛ محور آغاز سال تحصیلی
حشمتیان با تأکید بر ضرورت تقویت مؤلفههای تربیتی در مدارس گفت: در نخستین روز مدرسه باید ایمان، امید، اخلاق و احساس مثبت در دانشآموزان تقویت شود و محیط مدرسه به فضایی برای رشد عاطفی، اخلاقی و علمی کودکان تبدیل شود.
وی ادامه داد: دانشآموزان باید در کنار آموزش، ارتباط مناسب با خانواده و معلمان، احترام متقابل و مسئولیتپذیری را نیز بیاموزند و احساس تعلق به مدرسه و جامعه در آنها شکل بگیرد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش فضای آمادهشده در مدارس سنندج برای استقبال از دانشآموزان را قابل تقدیر دانست و گفت: تلاش مدیران مدارس، معلمان و اولیا برای ایجاد محیطی بانشاط و خاطرهانگیز، نشاندهنده اهمیت فضای یادگیری در موفقیت دانشآموزان است.
مشارکت خانوادهها در تربیت دانشآموزان ضروری است
حشمتیان همچنین با تأکید بر نقش والدین در فرآیند تعلیم و تربیت اظهار کرد: خانوادهها نباید فرزندان خود را صرفاً به مدرسه بسپارند، بلکه این امانت نیازمند نظارت مستمر و مشارکت جدی والدین است.
وی افزود: پیوند میان اولیا و مربیان و مشارکت خانوادهها در امور آموزشی و تربیتی میتواند مسیر پیشرفت دانشآموزان را هموارتر کند و زمینه دستیابی آنان به موفقیتهای بیشتر را فراهم سازد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از مدیران، معلمان و اولیای مدارس انصار و تزکیه سنندج خاطرنشان کرد: ایجاد فضای بانشاط برای آغاز سال تحصیلی، حاصل همکاری و مشارکت مجموعه مدرسه و خانوادههاست و استمرار این همراهی میتواند به پیشرفت دانشآموزان کمک کند.
وی در پایان با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان و خانوادههای آنان، زنگ شکوفهها را به صورت نمادین در مدرسه انصار سنندج به صدا درآورد.
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