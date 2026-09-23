به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، صبح چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵، در مراسم زنگ مدرسه در دبیرستان دخترانه مفید، اظهار داشت: از اینکه امروز توانستم در جمع شما حضور پیدا کنم، خوشحالم. شما شکوفه‌های این مملکت و گل‌های تازه ایران هستید و آینده کشور به شما نیاز دارد.

وی با قدردانی از معلمان افزود: از معلمانی که دانش‌آموزان را از جان و دل دوست دارند و برای تربیت آنها زحمت می‌کشند، تشکر می‌کنم. آنچه امروز در اجرای سرود و قرائت آیت‌الکرسی از سوی شما دیدیم، نشان‌دهنده عشق و علاقه شما به محیط مدرسه و آموزه‌هایی است که در آن فرا می‌گیرید.

ظفرقندی با تأکید بر اهمیت تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان گفت: یک دانش‌آموز خوب باید در کنار درس خواندن، به ورزش و فعالیت بدنی نیز توجه داشته باشد و اخلاق را رعایت کند؛ این سه ویژگی، دانش‌آموزی را می‌سازد که می‌تواند در آینده برای ایران مفید باشد.

وی ادامه داد: اگر دانش‌آموز فقط درس بخواند اما به سلامت جسم خود توجه نکند، ممکن است با مشکلاتی مانند اضافه‌وزن مواجه شود. بنابراین، تحصیل، ورزش و اخلاق باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.

ظفرقندی با اشاره به اهمیت کمک به دیگران اظهار کرد: حضرت علی(ع) در وصیت خود بر کمک و یاری به دیگران تأکید کرده‌اند. انسان خوب کسی است که بتواند به دوستان، همکاران و همسایگان خود کمک کند. ارزش انسان‌ها نیز به میزان فایده‌ای است که برای کشور و مردم خود دارند.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: در دوران جنگ تحمیلی، بسیاری از دانش‌آموزان و جوانان در جبهه‌ها حضور پیدا می‌کردند. گاهی به کلاس درس می‌رفتم و می‌دیدم نیمی از دانش‌آموزان حضور ندارند؛ چراکه در دوران جنگ، بخشی از آنها در جبهه بودند.

ظفرقندی با اشاره به تقدیم ۸۰ شهید از میان دانش‌آموزان و اعضای این مجموعه به کشور گفت: حدود ۸۰ شهید تقدیم این کشور و مردم شده است و یاد و نام این شهدا باید برای نسل‌های امروز و آینده زنده بماند.

وی با دعوت دانش‌آموزان به تلاش برای ساخت آینده کشور خاطرنشان کرد: ایران به شما نیاز دارد و آینده این کشور را شما دانش‌آموزان خواهید ساخت.

در ادامه مراسم، محمد جعفری معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، با تبریک آغاز سال تحصیلی، حضور دوباره دانش‌آموزان در مدارس را موجب ایجاد نشاط و سرزندگی در جامعه دانست و گفت: امروز روز بسیار بزرگی برای ایران است؛ ایران همیشه زنده بوده و زنده است و دانش‌آموزان با حضور گرم، بانشاط، پرشور و هیجان خود در مدارس، خون تازه‌ای در رگ‌های همه ایرانیان جاری کردند.

وی افزود: دانش‌آموزان با حضور خود در مدرسه، زندگی را بانشاط‌تر کردند و ما به وجود شما دانش‌آموزان افتخار می‌کنیم. امروز با برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و نواختن سرود «ای ایران»، بار دیگر به عزت و سربلندی ایران عزیز افتخار کردیم.

جعفری در ادامه با اشاره به حضور وزیر بهداشت در این مراسم اظهار کرد: محمدرضا ظفرقندی فقط وزیر بهداشت نیستند؛ ایشان معلم، پزشک و ورزشکار هستند. ایشان ۱۵ سال معلمی کرده‌اند و در کنار آن به تحصیل در رشته پزشکی پرداخته‌اند و در رشته‌های فوتبال، والیبال و شنا نیز فعالیت داشته‌اند و در شنا به صورت قهرمانی فعالیت کرده‌اند.

جعفری با تأکید بر رویکرد آموزش و پرورش در تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان گفت: در آموزش و پرورش، تربیت تمام‌ساحتی مدنظر است؛ یعنی می‌خواهیم دانش‌آموزی تربیت کنیم که در ساحت‌های عبادی و اخلاقی، زیستی و بدنی، فرهنگی و هنری، اجتماعی و زیباشناختی رشد و تقویت شود.

وی افزود: این مکان مقدس با حضور معلمان در کنار دانش‌آموزان و والدین شکل گرفته است تا با رویکردهایی که آموزش و پرورش دنبال می‌کند، از جمله عدالت، کیفیت و هویت، دانش‌آموزانی بانشاط، مسئولیت‌پذیر، شجاع و سالم تربیت شوند.

جعفری تصریح کرد: امروز آموزش و پرورش این مسئولیت را بر عهده دارد و در این مسیر، همراهی معلمان و والدین اهمیت بسیاری دارد.

وی در پایان خطاب به وزیر بهداشت گفت: به حضور شما در نظام مقدس جمهوری اسلامی افتخار می‌کنیم و به نمایندگی از مقام عالی وزارت آموزش و پرورش، حضور شما را خیرمقدم عرض می‌کنم و آغاز سال تحصیلی را به همه دانش‌آموزان، والدین، معلمان، مسئولان و دانش‌آموزان سراسر ایران تبریک می‌گویم.