به گزارش خبرنگار مهر، اله‌نظر شه‌بخش صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: براساس آیین‌نامه جدید به‌کارگیری مسئول ایمنی و حفاظت فنی، کارفرمایان باید با توجه به تعداد کارگران و میزان خطرات موجود در کارگاه، مسئول ایمنی تعیین کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: این آیین‌نامه ۱۸ شهریورماه به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هیئت وزیران به تصویب رسید و بر اساس آن، کارگاه‌ها از نظر تعداد کارگران و شرایط ایمنی در سه سطح قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: کارگاه‌های دارای ۲۵ کارگر و بیشتر در سطح یک، کارگاه‌های دارای ۱۱ تا ۲۵ کارگر در سطح دو و کارگاه‌های دارای یک تا ۱۰ کارگر در سطح سه قرار دارند و برای مسئول ایمنی هر سطح نیز شرایط مشخصی از نظر تحصیلات و سابقه کاری در نظر گرفته شده است.

شه‌بخش گفت: مسئول ایمنی باید خطرات موجود در محیط کار را شناسایی و ارزیابی کند، بر رعایت مقررات ایمنی نظارت داشته باشد و موارد ناایمن را به کارفرما اعلام کند تا برای رفع آنها اقدام شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه ارتقای ایمنی محیط کار اظهار کرد: سال گذشته بیش از هشت هزار و ۵۰۰ بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار انجام شد و برای کارگران و کارفرمایان نیز ۷۰ هزار نفرساعت آموزش ایمنی برگزار شد.



وی افزود: در همین مدت، حوادث ناشی از کار در استان ۲۷ درصد کاهش یافت.

شه‌بخش تأکید کرد: تعیین مسئول ایمنی به معنای سلب مسئولیت از کارفرما نیست و کارفرما همچنان در برابر رعایت مقررات ایمنی و حفاظت فنی در محیط کار مسئولیت قانونی دارد.