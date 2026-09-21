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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

اجرای مجدد طرح خاوران در مدارس خراسان جنوبی

اجرای مجدد طرح خاوران در مدارس خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اجرای مجدد طرح خاوران در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح دوشنبه با حضور فرماندار بیرجند، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند، دانش‌آموزان سال اول دبستان و اولیای آنها، جشن شکوفه‌ها به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب در دبستان شاهد سمیه بیرجند برگزار شد.

مهدی مرتضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در این مراسم اظهار کرد: باید در سال تحصیلی جدید شرایطی را در مدارس مهیا کنیم تا شرایط لازم برای فراگیری علم و دانش برای دانش‌آموزان فراهم شود.

وی با بیان اینکه معلمان کلاس اول الفبای علم و دانش را به ما می‌آموزند، افزود: کیفیت در آموزش مورد تأکید رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش و از جمله سیاست‌های اصلی آموزش و پرورش است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: بیرجند شهر پدر علم و تعلیم و تربیت و اولین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب است و وزیر فعلی آموزش و پرورش هم از استان خراسان جنوبی است.

وی افزود: طرح خاوران‌شناسی در سال جاری با هدف آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ و آداب و رسوم خود اجرا می‌شود.

وی از اعزام پنجمین کاروان تجهیزات آموزشی به شهرستان‌های استان خبر داد و تصریح کرد: دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب شکوفه‌هایی بودند که قبل از تبدیل به میوه، توسط دشمن آمریکایی به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6953427

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