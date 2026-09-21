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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

برنامه‌های محله‌محور سپاه چهاردانگه در هفته دفاع مقدس

برنامه‌های محله‌محور سپاه چهاردانگه در هفته دفاع مقدس

فرمانده سپاه ناحیه امام جعفر صادق (ع) چهاردانگه از برگزاری برنامه‌های محله‌محور شامل کاروان مقاومت و یادواره شهدای مدرسه در هفته دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سعید قلی‌زاده،در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس از لزوم روایتگری صحیح از دستاوردهای دوره‌های مختلف دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه خبر داد.

فرمانده سپاه ناحیه امام جعفر صادق (ع) چهاردانگه در ادامه گفت: دوران هشت‌ساله دفاع مقدس تجلی رشادت، ایثار و تاب‌آوری رزمندگان با کمترین ادوات و امکانات نظامی بود و در آن دوره پایمردی رزمندگان اسلامشهر و تاب‌آوری مردم، ملت ایران را به پیروزی رساند.

وی افزود: در جنگ هشت‌ساله شاهد روایت‌سازی‌های ارزشمندی از نوع شهید آوینی بودیم که رسالت خطیر دفاع مقدس را به زیبایی به تصویر کشید.

قلی‌زاده بیان کرد: چه در دفاع مقدس هشت‌ساله و جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، آنچه ماندگار است تبیین و روشنگری‌ای است که روحیه مقاومت جانانه رزمندگان و ملت ایران اسلامی را به شایستگی روایت می‌کند.

وی با اشاره به حضور مثال‌زدنی ملت ایران در بیش از ۲۰۰ شب تجمعات شبانه گفت: فراموش نکنیم در هر جامعه‌ای که مردم پای کار باشند، آن نظام پایدار می‌ماند.

فرمانده سپاه چهاردانگه بیان کرد: بهره‌جستن از ظرفیت‌های عظیم تجمعات شبانه در تبیین موفقیت‌های کشور در عرصه‌های مختلف، از جمله ایستادگی در میدان و آمادگی مثال‌زدنی نیروهای نظامی، یک پیروزی افتخارآمیز است.

قلی‌زاده همچنین با اشاره به برنامه‌های متنوع هفته دفاع مقدس با محوریت سپاه ناحیه امام جعفر صادق (ع) چهاردانگه گفت: اغلب برنامه‌های این هفته به‌صورت محله‌محوری پیش‌بینی شده و کاروان مقاومت، آبروی محله، سرکشی به خانواده‌های معظم شهدا، نشست روشنگری در مدارس، یادواره شهدای مدرسه و طرح «هر مدرسه یک میدان» بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این ایام خواهد بود.

کد مطلب 6953471

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