به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سعید قلیزاده،در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس از لزوم روایتگری صحیح از دستاوردهای دورههای مختلف دفاع مقدس هشتساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه خبر داد.
فرمانده سپاه ناحیه امام جعفر صادق (ع) چهاردانگه در ادامه گفت: دوران هشتساله دفاع مقدس تجلی رشادت، ایثار و تابآوری رزمندگان با کمترین ادوات و امکانات نظامی بود و در آن دوره پایمردی رزمندگان اسلامشهر و تابآوری مردم، ملت ایران را به پیروزی رساند.
وی افزود: در جنگ هشتساله شاهد روایتسازیهای ارزشمندی از نوع شهید آوینی بودیم که رسالت خطیر دفاع مقدس را به زیبایی به تصویر کشید.
قلیزاده بیان کرد: چه در دفاع مقدس هشتساله و جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، آنچه ماندگار است تبیین و روشنگریای است که روحیه مقاومت جانانه رزمندگان و ملت ایران اسلامی را به شایستگی روایت میکند.
وی با اشاره به حضور مثالزدنی ملت ایران در بیش از ۲۰۰ شب تجمعات شبانه گفت: فراموش نکنیم در هر جامعهای که مردم پای کار باشند، آن نظام پایدار میماند.
فرمانده سپاه چهاردانگه بیان کرد: بهرهجستن از ظرفیتهای عظیم تجمعات شبانه در تبیین موفقیتهای کشور در عرصههای مختلف، از جمله ایستادگی در میدان و آمادگی مثالزدنی نیروهای نظامی، یک پیروزی افتخارآمیز است.
قلیزاده همچنین با اشاره به برنامههای متنوع هفته دفاع مقدس با محوریت سپاه ناحیه امام جعفر صادق (ع) چهاردانگه گفت: اغلب برنامههای این هفته بهصورت محلهمحوری پیشبینی شده و کاروان مقاومت، آبروی محله، سرکشی به خانوادههای معظم شهدا، نشست روشنگری در مدارس، یادواره شهدای مدرسه و طرح «هر مدرسه یک میدان» بخشی از برنامههای پیشبینیشده این ایام خواهد بود.
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