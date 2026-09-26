فرمانده سپاه ثلاث باباجانی: دفاع مقدس ایران را ۴۷ سال بیمه کرد

محمد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک هفته دفاع مقدس به مردم کرمانشاه بهویژه مردم شهرستان ثلاث باباجانی، اظهار کرد: ملت ایران در طول سالهای گذشته همواره برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی آماده بوده و این آمادگی همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به حملهای که آن را تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور عنوان کرد، افزود: «آمریکاییها بدانند ملت ایران امروز مسلمانتر و آمادهتر از گذشته برای دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده است و پاسخ ملت ایران به دشمنان، ایستادگی و دفاع خواهد بود.»
فرمانده سپاه ثلاث باباجانی با تشریح برخی دستاوردهای دفاع مقدس، ادامه داد: از مهمترین نتایج این دوران، شکلگیری و تقویت اتحاد مقدس در جامعه بود؛ اتحادی که به گفته وی، در مقاطع مختلف تاریخی از دوران پیامبر و ائمه اطهار(ع) تا مبارزات انقلاب اسلامی، فتنهها و جنگهای هشتساله، ۱۲ روزه و ۴۰ روزه خود را نشان داده است.
شریفی تصریح کرد: «خروجی این اتحاد مقدس، استقلال و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی بوده است.» وی افزود: دفاع مقدس توانست کشور را برای دههها در برابر تهدیدات بیمه کند و امنیتی را برای ملت ایران به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به جنگهای اخیر، گفت: «جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، به باور ما میتواند زمینهساز تبدیل ایران به یک قدرت بزرگتر و ادامه مسیر تمدنسازی باشد.» این فرمانده نظامی همچنین بیداری اسلامی در منطقه را از دیگر پیامدهایی دانست که به اعتقاد وی، تحت تأثیر تجربه دفاع مقدس شکل گرفته است.
فرمانده سپاه ثلاث باباجانی خاطرنشان کرد: دفاع مقدس در تقویت جریان حمایت از فلسطین نیز نقش داشته و به گفته وی، این دوران زمینهساز شکلگیری و تقویت خط مقاومت در منطقه با فعالیتهای شهید حاج قاسم سلیمانی شده است.
شریفی یکی دیگر از دستاوردهای دفاع مقدس را ارائه الگوهای ماندگار برای نسلهای آینده عنوان کرد و گفت: «جنگ، انسانهای خوب و ارزشمند بسیاری را از ما گرفت، اما همین شهیدان به الگوهایی ماندگار برای نسل جدید و جوانان تبدیل شدهاند.»
وی با تأکید بر نقش رهبری دینی در دوران دفاع مقدس افزود: نقش امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب در تبیین مفهوم جهاد و دفاع مبتنی بر آموزههای اسلامی، در این عرصه آشکار بود.
فرمانده سپاه ثلاث باباجانی در پایان اظهار کرد: هدایتهای امامین انقلاب موجب شد مفهوم جهاد و دفاع اسلامی در ایران و منطقه شکل بگیرد و تجربه دفاع مقدس به الگویی برای استمرار روحیه مقاومت و دفاع از کشور تبدیل شود.
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