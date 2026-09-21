به گزارش خبرنگار مهر، آیین متمرکز جشن شکوفهها با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها در دبستان امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد و کلاس اولیها با شور و شوق آغاز سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند.
علی متقیان، در این آیین اظهار کرد: دانشآموزان سرمایههای ارزشمند کشور هستند و معلمان نیز نقش مهمی در هدایت آنان در مسیر علم، دانش و اخلاق دارند.
وی افزود: هر روز دانشآموزان کلید گنجی را از دستان معلمان خود دریافت میکنند و معلم راهنمای آنان در مسیر دانش و اخلاق است.
متقیان با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی تصریح کرد: آموزش و پرورش سرمایهای ارزشمند برای کشور است و دولت با تأکید بر عدالت آموزشی تلاش میکند فرصت یادگیری برای همه دانشآموزان فراهم شود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین با اشاره به حوادث سال گذشته گفت: سال گذشته دانشآموزانی را در جریان تجاوز دشمن از دست دادیم که این دانشآموزان قهرمانان این کشور هستند.
وی بیان کرد: همزمان با جشن شکوفهها در سراسر کشور، ۱۵ هزار و ۷۰۰ دانشآموز کلاس اولی خراسان شمالی نخستین روز ورود به دنیای علم و دانش را جشن گرفتند.
نظر شما