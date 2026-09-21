قهرمانی: عملیات بندری و گمرکی در بندر شهید رجایی بندرعباس عادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان و دادستان مرکز استان برای هفتاد و پنجمین بار از حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی بازدید کردند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید، دستورات ویژهای به منظور تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و اقلام دپو شده در بندرگاه و انبارهای پیرامون آن صادر کرد.
مجتبی قهرمانی همچنین با هدف نظارت بر پروژه انبارگردانی و بررسی موضوع اصلاح فرآیندهای جاری، توصیههایی را خطاب به مسئولان مربوطه ارائه کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: امروز در اجرای مأموریت محوله از سوی معاون اول قوه قضاییه و در راستای کمک و حمایت از دولت، هفتاد و پنجمین بازدید مسئولان قضایی استان از حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی انجام شد.
این مقام قضایی یادآور شد: در جریان این بازدید و نشستی که در همین رابطه برگزار شد در خصوص وضعیت نصب میترها و موضوعات مربوط به پیشگیری از قاچاق با حضور مدیرکل بازرسی استان و مسئولین ادارات متولی بحث و تبادل نظر انجام شد.
قهرمانی تصریح کرد: در بازدید امروز مشاهده کردیم که خوشبختانه عملیات بندری و گمرکی به صورت عادی و مطابق معمول در حال انجام است.
وی افزود: طبق بررسیهای میدانی و بر اساس گزارشاتی که مسئولین مربوطه ارائه کردند، هم اکنون ۲۲ فروند کشتی در بندرگاه پهلوگیری کردهاند و ۱۹ فروند کشتی دیگر نیز در صف ورود به اسکله هستند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: حدود ۲۳ فروند کشتی هم در لنگرگاه منتظر اقدامات اسنادی هستند تا فرآیند واردات و صادرات کالاها در بندر شهید رجایی انجام شود.
وی افزود: خوشبختانه در بخش ارسال و تحویل فرآوردههای نفتی هم تأسیسات جدیدی به اسکله بندر شهید رجایی بندرعباس اضافه شده که هم در بحث سرعت و هم در بحث دقت و ایمنی به کمک واردات و صادرات فرآوردههای نفتی خواهد آمد.
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