به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم عباس ملکی‌زاده، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر کشور اظهار داشت: برخلاف دوران دفاع مقدس که بخش عمده تقابل دشمن با ایران در قالب جنگ سخت بود، امروز با جنگی چند بعدی شامل جنگ سخت، دیپلماسی، اقتصادی، روانی، شناختی و رسانه‌ای مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه جنگ رسانه‌ای در شرایط کنونی به اوج خود رسیده است، افزود: خبرنگاران در این عرصه به‌عنوان افسران و سربازان جنگ رسانه‌ای فعالیت می‌کنند و اخبار خوب، امیدبخش و دلگرم‌کننده آنان در کنار توان و تجهیزات دفاعی کشور قرار دارد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق ارتش با اشاره به فعالیت بیش از ۱۸۵ شبکه تلویزیونی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: یکی از شیوه‌های دشمن در جنگ رسانه‌ای، تخریب شخصیت‌ها و مسئولان کشور است؛ چراکه برای از بین بردن یک فرد، ابتدا تلاش می‌شود جایگاه و اعتبار او در افکار عمومی تضعیف شود.

ملکی‌زاده، ادامه داد: امروز در میانه جنگی با ابعاد مختلف قرار داریم و مردم ایران نیز با وجود فشارها و شرایط موجود همچنان در میدان حضور دارند و از آرمان‌ها و کشور خود دفاع می‌کنند.

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های ارتش در هفته دفاع مقدس گفت: حضور در همایش پیشکسوتان دفاع مقدس، یادواره شهدای جنگ رمضان، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و حضور فرماندهان ارتش در کنار فرزندان شهدا در آیین بازگشایی مدارس از جمله برنامه‌های این هفته است.

وی افزود: موزه ذوالفقار ارتش نیز در ایام هفته دفاع مقدس به‌صورت رایگان پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و برنامه‌هایی از جمله همایش پیاده‌روی خانوادگی، آغاز مسابقات ورزشی، اعزام نخستین کاروان خانواده‌های شهدا به سفر زیارتی و سیاحتی در فصل جدید و برگزاری صبحگاه با گرامیداشت سربازان پیشکسوت و سربازان نمونه برگزار می‌شود.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق ارتش برگزاری نمایشگاه کتاب، تجلیل از جانبازان و برپایی محفل انس با قرآن کریم را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در کرمان برشمرد و گفت: افتتاح مدرسه شهید موسوی و برخی اماکن ورزشی نیز در دستور کار قرار دارد.

ملکی‌زاده، با اشاره به اقدامات ارتش در حوزه مردم‌ یاری گفت: در کنار مأموریت‌های دفاعی، ارتش در مناطق مختلف کشور به ارائه خدمات به مردم نیز می‌پردازد که ویزیت رایگان شهروندان توسط پزشکان ارتش و رفع مشکلات زیرساختی مردم در سواحل کشور از میناب تا مرز پاکستان از جمله این اقدامات است.

وی همچنین از بازسازی بیش از ۱۰۰ مدرسه در جنوب سیستان و بلوچستان و هرمزگان خبر داد و گفت: در همین راستا تاکنون پنج دستگاه تریلی حامل تجهیزات و وسایل خریداری‌شده به این مناطق اعزام شده است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مأموریت‌های نیروهای مسلح در جریان تحولات و درگیری‌های اخیر عنوان کرد: در مقاطع مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی‌ماه، جنگ رمضان و نبرد هرمز، نیروهای مسلح از آسمان، زمین و دریاهای کشور دفاع کرده‌اند.

ملکی‌زاده، در بخش دیگری از سخنان خود از تقویت توان پدافندی در استان کرمان خبر داد و خاطرنشان کرد: پدافند نوین ارتش در کرمان نیز مستقر شده و اکنون توان دفاع پدافندی در این استان با همکاری ارتش و سپاه تقویت شده است.