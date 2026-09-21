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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

تقویت توان دفاع پدافندی کرمان با استقرار سیستم‌های نوین

تقویت توان دفاع پدافندی کرمان با استقرار سیستم‌های نوین

کرمان- فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: سیستم پدافند نوین در کرمان مستقر شده و اکنون توان دفاع پدافندی با همکاری ارتش و سپاه مستحکم و تقویت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم عباس ملکی‌زاده، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر کشور اظهار داشت: برخلاف دوران دفاع مقدس که بخش عمده تقابل دشمن با ایران در قالب جنگ سخت بود، امروز با جنگی چند بعدی شامل جنگ سخت، دیپلماسی، اقتصادی، روانی، شناختی و رسانه‌ای مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه جنگ رسانه‌ای در شرایط کنونی به اوج خود رسیده است، افزود: خبرنگاران در این عرصه به‌عنوان افسران و سربازان جنگ رسانه‌ای فعالیت می‌کنند و اخبار خوب، امیدبخش و دلگرم‌کننده آنان در کنار توان و تجهیزات دفاعی کشور قرار دارد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق ارتش با اشاره به فعالیت بیش از ۱۸۵ شبکه تلویزیونی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: یکی از شیوه‌های دشمن در جنگ رسانه‌ای، تخریب شخصیت‌ها و مسئولان کشور است؛ چراکه برای از بین بردن یک فرد، ابتدا تلاش می‌شود جایگاه و اعتبار او در افکار عمومی تضعیف شود.

ملکی‌زاده، ادامه داد: امروز در میانه جنگی با ابعاد مختلف قرار داریم و مردم ایران نیز با وجود فشارها و شرایط موجود همچنان در میدان حضور دارند و از آرمان‌ها و کشور خود دفاع می‌کنند.

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های ارتش در هفته دفاع مقدس گفت: حضور در همایش پیشکسوتان دفاع مقدس، یادواره شهدای جنگ رمضان، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و حضور فرماندهان ارتش در کنار فرزندان شهدا در آیین بازگشایی مدارس از جمله برنامه‌های این هفته است.

وی افزود: موزه ذوالفقار ارتش نیز در ایام هفته دفاع مقدس به‌صورت رایگان پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و برنامه‌هایی از جمله همایش پیاده‌روی خانوادگی، آغاز مسابقات ورزشی، اعزام نخستین کاروان خانواده‌های شهدا به سفر زیارتی و سیاحتی در فصل جدید و برگزاری صبحگاه با گرامیداشت سربازان پیشکسوت و سربازان نمونه برگزار می‌شود.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق ارتش برگزاری نمایشگاه کتاب، تجلیل از جانبازان و برپایی محفل انس با قرآن کریم را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در کرمان برشمرد و گفت: افتتاح مدرسه شهید موسوی و برخی اماکن ورزشی نیز در دستور کار قرار دارد.

تقویت توان دفاع پدافندی کرمان با استقرار سیستم‌های نوین

ملکی‌زاده، با اشاره به اقدامات ارتش در حوزه مردم‌ یاری گفت: در کنار مأموریت‌های دفاعی، ارتش در مناطق مختلف کشور به ارائه خدمات به مردم نیز می‌پردازد که ویزیت رایگان شهروندان توسط پزشکان ارتش و رفع مشکلات زیرساختی مردم در سواحل کشور از میناب تا مرز پاکستان از جمله این اقدامات است.

وی همچنین از بازسازی بیش از ۱۰۰ مدرسه در جنوب سیستان و بلوچستان و هرمزگان خبر داد و گفت: در همین راستا تاکنون پنج دستگاه تریلی حامل تجهیزات و وسایل خریداری‌شده به این مناطق اعزام شده است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مأموریت‌های نیروهای مسلح در جریان تحولات و درگیری‌های اخیر عنوان کرد: در مقاطع مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی‌ماه، جنگ رمضان و نبرد هرمز، نیروهای مسلح از آسمان، زمین و دریاهای کشور دفاع کرده‌اند.

ملکی‌زاده، در بخش دیگری از سخنان خود از تقویت توان پدافندی در استان کرمان خبر داد و خاطرنشان کرد: پدافند نوین ارتش در کرمان نیز مستقر شده و اکنون توان دفاع پدافندی در این استان با همکاری ارتش و سپاه تقویت شده است.

کد مطلب 6953644

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