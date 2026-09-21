شورای هیئات مذهبی کاشان نمونه استان شد

حجت الاسلام والمسلمین مهدی بصیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(ع)، از شورای هیئات مذهبی کاشان به عنوان شورای شاخص و نمونه استان اصفهان تقدیر شد.

وی ابراز کرد: در این مراسم که در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه(س) در قم برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین فوقی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان و حاج رسول جعفری رئیس شورای هیئات مذهبی استان اصفهان با اهدای لوح تقدیر از شورای هیئات مذهبی کاشان تجلیل کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان تصریح کرد: این تقدیر در پی فعالیت‌های گسترده، مستمر، اثرگذار و شاخص شورای هیئات مذهبی کاشان در عرصه ساماندهی، حمایت و تقویت فعالیت‌های هیئات مذهبی و همچنین حضور فعال این شورا در برنامه‌ها و عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شورای هیئات مذهبی کاشان در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت هیئات مذهبی و مشارکت فعالانه مجموعه‌های مردمی، برنامه‌های متعددی را در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، تربیتی و ورزشی دنبال کرده و توانسته است جایگاه ویژه‌ای در میان شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان به دست آورد.

حجت الاسلام والمسلمین بصیرتی افزود: تقدیر از شورای هیئات مذهبی کاشان در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، همزمان با میلاد امام حسن عسکری(ع)، جلوه‌ای از ارج نهادن به تلاش‌های مجموعه هیئات مذهبی و فعالان این عرصه در شهرستان کاشان است.