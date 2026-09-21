به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران در دومین دیدار خود در بازیهای آسیایی ناگویا، برابر تیم بحرین نایب قهرمان دوره قبل بازیها با نتیجه ۳۴ بر ۲۰ متحمل شکست شد. حمید صادق شاه‌نشین، مربی تیم ملی هندبال ایران، پس از دومین دیدار تیم ملی در بازی‌های آسیایی ناگویا برابر بحرین، درباره شرایط این مسابقه و عملکرد ملی‌پوشان صحبت کرد.

شاه‌نشین در ابتدا درباره دیدار نخست تیم ملی برابر کویت اظهار داشت: با توجه به شرایطی که داشتیم، در دیدار برابر کویت واقعاً می‌توانم بگویم بچه‌ها بازی خوبی ارائه کردند. با توجه به شرایط تمرینی و اردوهایی که پشت سر گذاشته بودیم و هماهنگی‌هایی که به دنبال ایجاد آن بودیم، عملکرد قابل قبولی داشتیم، اما در دقایقی از بازی، به‌ویژه بین دقیقه ۲۳ تا ۲۸ نیمه دوم، کمی از نظر تمرکز دچار مشکل شدیم. در آن دقایق نتوانستیم شوت‌های خوبی بزنیم و چند پاس اشتباه داشتیم و همین مسائل باعث شد در نهایت با اختلاف دو گل بازی را واگذار کنیم.

وی ادامه داد: در شرایطی که اختلاف فقط یک گل بود، اتفاقی هم روی اورعی رخ داد که حتی تصاویر آن در فضای مجازی و از سوی کنفدراسیون هندبال آسیا منتشر شد. در آن صحنه، به اعتقاد ما هم باید خطای دو دقیقه‌ای اعلام می‌شد و هم توپ در اختیار ما قرار می‌گرفت. اگر آن اتفاق به شکل دیگری رقم می‌خورد، می‌توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم. به هر حال این اتفاقات بخشی از مسابقه بود.

مربی تیم ملی هندبال ایران درباره استفاده از ترکیب جوان‌تر در دیدار برابر بحرین گفت: در بازی امروز با ترکیب متفاوتی وارد زمین شدیم. تیم دوم ما از نظر توانایی فاصله زیادی با تیم اصلی ندارد و در دقایق ابتدایی هم عملکرد خوبی داشتیم، اما فکر می‌کنم حس جنگندگی و تلاش مضاعفی که انتظار داشتیم، امروز به آن شکل در تیم وجود نداشت. بچه‌ها تلاش خودشان را کردند، اما به هر دلیلی نتوانستیم آن بازی خوبی را که مدنظرمان بود ارائه کنیم.

شاه‌نشین ادامه داد: این موضوع به هیچ عنوان توجیه مسائل نیست. کسی که بازی را دیده باشد، خودش می‌تواند شرایط را ارزیابی کند. در لحظاتی از مسابقه توپ را از دست دادیم، در برخی حملات به نتیجه مطلوب نرسیدیم و در ضربات نهایی نیز دقت لازم را نداشتیم.

وی درباره برخی تصمیمات داوری نیز گفت: من هیچ‌وقت اعتراض خاصی نسبت به داوری ندارم، اما در این مسابقه صحنه‌هایی وجود داشت که خطاهایی اتفاق افتاد و برای حریف پنالتی یا دو دقیقه اعلام شد. در مقابل، در چند صحنه مشابه که روی بازیکنان ما اتفاق افتاد، تصمیم مشابهی گرفته نشد. همچنین در برخی صحنه‌ها شارژینگ‌هایی اتفاق افتاد که برخورد مشابهی با آن‌ها صورت نگرفت. البته این مسائل را به هیچ عنوان برای توجیه نتیجه مطرح نمی‌کنم؛ این‌ها اتفاقاتی است که هر کسی مسابقه را دیده باشد، می‌تواند آن‌ها را مشاهده و ارزیابی کند.

مربی تیم ملی هندبال ایران با اشاره به اهمیت مرحله حذفی بازی‌های آسیایی ناگویا عنوان کرد: در این رقابت‌ها از هر گروه چهار تیم صعود می‌کنند، اما اگر هر چهار بازی مرحله گروهی را هم ببریم و در بازی ضربدری شکست بخوریم، عملاً به هدف اصلی‌مان نرسیده‌ایم. بنابراین مرحله حذفی برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد.

شاه‌نشین در پایان گفت: امیدوارم در بازی حساس برابر کره بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و هندبال خوبی ارائه کنیم و به نتیجه مطلوب برسیم. در نهایت چه به عنوان تیم سوم و چه تیم چهارم از گروه صعود کنیم، هدف اصلی ما این است که در مرحله حذفی بهترین عملکرد ممکن را داشته باشیم. در آن مسابقه باید هرچه در توان داریم، بگذاریم تا بتوانیم بهترین نتیجه ممکن را به دست بیاوریم. امیدوارم این اتفاق رقم بخورد و بتوانیم دل مردم ایران و جامعه هندبال را شاد کنیم.