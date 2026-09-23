به گزارش خبرگزاری مهر، یک مشاور نظامی ارتش و مبارزان یمنی امروز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که اگر واشنگتن در حمایت از عربستان سعودی در درگیری‌ های یمن مداخله کند یا برای بازگشایی تنگه باب‌المندب تلاش نماید، این گروه به منافع آمریکا در غرب آسیا حمله خواهد کرد.

عابد محمد الثور، مشاور نظامی یمن در این خصوص گفت: اگر آمریکا جرئت کند با ناوگان‌ های خود مداخله نظامی انجام دهد یا برای به دست گرفتن کنترل باب‌ المندب تلاش کند، این اقدام برای آن‌ ها و هر کس دیگری حکم خط قرمز را دارد.

این مشاور نظامی یمنی تصریح کرد: ما در این باره خواهیم جنگید.