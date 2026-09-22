به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن تصاویری جدید از ضربات مهلک وارد شده به مزدوران سعودی در جریان عملیات «والله أشد بأساً وأشد تنکیلًا» در ساحل غربی منتشر کردند.

یک منبع نظامی به المسیره گفت: تصاویر جدید بخشی از عملیات پاکسازی در الوازعیه، موزع، حیس، الخوخه و المخا را نشان می‌دهد که تا ذباب ادامه دارد. این عملیات منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۶۰۰ نفر از نیروهای دشمن سعودی و اسارت صدها نفر دیگر شد. در جریان این عملیات، مقادیر زیادی تجهیزات نظامی دشمن سعودی، شامل سلاح‌های سبک، متوسط و سنگین، کشف و ضبط شد.

گفتنی است که عملیات گسترده نیروهای مسلح یمن با نام «والله أشد بأساً وأشد تنکیلًا» که از سوم سپتامبر در ساحل غربی این کشور آغاز شد در فاصله‌ای کوتاه معادلات میدانی و راهبردی جنگ یمن را وارد مرحله‌ای تازه کرده است، عملیاتی که با تصرف مناطق گسترده‌ای در استان‌های تعز و الحدیده، سقوط بندر راهبردی المخا و پیشروی به سمت باب‌المندب همراه شد و در نهایت به حضور نیروهای یمنی در مناطق مشرف بر این تنگه و جزایر راهبردی جنوب دریای سرخ انجامید.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز جمعه ۱۱ سپتامبر اعلام کرد عملیات «والله أشد بأساً وأشد تنکیلاً» که از سوم سپتامبر آغاز شده، به خروج نیروهای مورد حمایت عربستان از شش شهرستان در تعز و الحدیده و آزادسازی حدود ۵۴۰۰ کیلومتر مربع منجر شده است. همچنین بر اساس اعلام یحیی سریع نیروهای یمنی در این عملیات هفت لشکر شامل ۳۸ تیپ نظامی را هدف قرار داده و صدها نفر از نیروهای طرف مقابل را کشته، زخمی یا اسیر کرده‌اند.

اهمیت این عملیات اما صرفاً در میزان سرزمین‌های تحت کنترل یا شمار تلفات خلاصه نمی‌شود. آنچه این نبرد را از یک پیروزی تاکتیکی به یک تحول راهبردی تبدیل کرده تغییر موقعیت جغرافیایی مقاومت یمن در برابر مهم‌ترین مسیر دریایی جنوب دریای سرخ، تضعیف عمق عملیاتی نیروهای تحت حمایت عربستان و تغییر محاسبات ریاض و واشنگتن است.