به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان، در حاشیه اجرای طرح «آرامش در شهر» توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، از نقش اصحاب رسانه در انعکاس عملکرد پلیس و شناسایی مسائل و آسیب‌های پنهان شهری تقدیر کرد و گفت: اصحاب رسانه علاوه بر انعکاس عملکردهای مثبت خدمتگزاران مردم، موضوعات و آسیب‌های پنهان شهر را نیز به مدیران و مسئولان منتقل می‌کنند تا با اطلاع از این مسائل، برای رفع آنها اقدام شود.

وی با اشاره به تأکید فرمانده کل انتظامی کشور، در ابتدای دوره فرماندهی خود، اظهار داشت: فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کردند که عملکرد پلیس در حوزه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، از جمله حضور معتادان متجاهر در معابر و فعالیت موادفروشان در پارک‌ها و دیگر نقاط، مورد ارزیابی قرار گیرد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به مأموریت‌های متعدد پلیس در ماه‌های گذشته افزود: به رغم همه مأموریت‌های جنبی که طی چند ماه گذشته به پلیس محول شد و همچنین شرایط جنگی که کشور با آن مواجه بود، هیچ‌یک از مأموریت‌های پلیس تعطیل نشد.

محمدیان ادامه داد: همکاران ما را در سطح شهر مشاهده کردید؛ در خارج از ساختمان‌ها و مقرهای انتظامی، در پیاده‌روها، پارک‌ها و معابر حضور داشتند، پاسخگوی مردم بودند و برای تأمین امنیت شهروندان تلاش کردند.

وی ضمن قدردانی از همراهی مردم گفت: پلیس خود را خدمتگزار مردم می‌داند و تلاش می‌کند با حضور میدانی و اجرای طرح‌های مختلف، امنیت و آرامش شهروندان را تأمین کند.

به ندرت می‌توان معتاد متجاهر را در معابر شهر مشاهده کرد

محمدیان با اشاره به استمرار اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر اظهار کرد: در جریان مأموریت‌هایی که تعطیل نشد، اگرچه در برخی از مراکز نگهداری معتادان متجاهر در روزهای خاص، افرادی که در اختیار این مراکز بودند بدون هماهنگی رها شدند، اما پلیس در کوتاه‌ترین زمان مجدداً وارد عمل شد و نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام کرد.

وی افزود: روز گذشته و شب گذشته شخصاً از مکان‌های مختلف سرکشی کردم و واقعاً دیگر مواردی را که پیش از این شاهد حضور معتادان متجاهر در سطح شهر بودیم، مشاهده نکردم. البته نمی‌توان گفت این افراد به‌طور کامل وجود ندارند؛ ممکن است افرادی از شهرهای دیگر وارد تهران شوند، یا افرادی از نقاط مختلف شهر در پاتوق‌های ناشناخته حضور داشته باشند و برای مدتی از مخفیگاه‌های خود خارج شوند، اما به‌صورت عمومی دیگر شاهد حضور گسترده معتادان متجاهر در معابر نیستیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: بسیاری از این افراد قربانی سود کلان و فعالیت سوداگران مواد مخدر شده‌اند و خانواده‌های آنها نیز درگیر مشکلات و آسیب‌های ناشی از اعتیاد هستند. همکاران ما شبانه‌روز تلاش کردند تا این افراد را از سطح شهر جمع‌آوری و در مسیر ساماندهی قرار دهند.

محمدیان تصریح کرد: شاهد این موضوع را می‌توان در نقاطی مشاهده کرد که سال‌ها محل تجمع و پاتوق این افراد بود؛ افرادی که در کوچه‌ها می‌خوابیدند، می‌نشستند و در حال مصرف مواد بودند. امروز دیگر آن تصاویر گذشته را در بسیاری از این نقاط شاهد نیستیم.

وی با تأکید بر اینکه پلیس به وعده خود در قبال مردم عمل خواهد کرد، گفت: همان قولی را که به مردم داده‌ایم، حتماً عملی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد موادفروشان در سطح شهر جولان دهند یا معتادان متجاهر به حال خود رها شوند و موجب نگرانی و آزردگی خاطر شهروندان شوند.

کشف نزدیک به ۶ تن انواع مواد مخدر در تهران

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه با اشاره به اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون، علی‌رغم اینکه بخشی از این مدت با شرایط جنگی کشور همزمان بود، همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی به مأموریت‌های خود ادامه دادند و در مجموع نزدیک به ۶ تن انواع مواد مخدر را کشف کردند.

وی افزود: این میزان کشفیات در جریان انهدام و شناسایی ۱۰۹ باند مرتبط با موادمخدر به دست آمده است. همچنین از اعضای این باندها ۹ قبضه سلاح کشف شد که توسط افراد مسلح مورد استفاده قرار می‌گرفت.

محمدیان با اشاره به اقدامات عملیاتی پلیس در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: در چهار پاتوق که در حاشیه اتوبان‌ها یا داخل پارک‌های جنگلی قرار داشت، نیروهای پلیس با برنامه‌ریزی عملیاتی وارد عمل شدند و اقدامات لازم را انجام دادند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات‌ها، بیش از ۶ نفر از قاچاقچیان مسلح هدف اصابت گلوله قرار گرفتند و در نهایت با دستگیری قاچاقچیان و جمع‌آوری پاتوق‌ها، بخشی از اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر به نتیجه رسید.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: پلیس با استمرار اقدامات عملیاتی و حضور میدانی، اجازه نخواهد داد قاچاقچیان و موادفروشان امنیت و آرامش شهروندان را تحت تأثیر قرار دهند.

کشف ۱۳۰ کیلوگرم موادمخدر از فروشندگان مجازی

سردار محمدیان در حاشیه بازدید از مکشوفات پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ اظهار کرد: در حوزه فضای مجازی، پلیس اقدامات خود را برای شناسایی و رصد فروشندگان مواد مخدر آغاز کرده و صفحات و سایت‌های فعال در این حوزه به‌صورت مستمر تحت رصد قرار دارند.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون، با رصد فضای مجازی، اقدامات میدانی و عملیات‌های انجام‌شده، بیش از ۱۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر از فروشندگان خرد و تولیدکنندگان محلی کشف شده است و سایر صفحات و سایت‌های شناسایی‌شده نیز در مراحل رصد و عملیات قرار دارند.

محمدیان با اشاره به کشفیات مواد مخدر صنعتی گفت: بخشی از مواد مخدر کشف‌شده از نوع شیشه است که در بسته‌بندی‌های مختلف و در اوزان متفاوت، آماده عرضه به خریداران و مصرف‌کنندگان بوده است. همچنین ترازوهای مورد استفاده برای توزین مواد مخدر نیز از متهمان کشف و جمع‌آوری شده است.

نظارت پلیس بر عطاری‌ها

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به نظارت پلیس بر فعالیت عطاری‌ها گفت: یکی از مکان‌هایی که ممکن است برخی افراد در آن اقدام به عرضه غیرمجاز داروها و فرآورده‌هایی تحت عنوان داروی گیاهی کنند، عطاری‌ها هستند و این مراکز نیز به‌صورت مستمر تحت رصد پلیس قرار دارند.

وی ادامه داد: در برخی از این مراکز، موادی تحت عنوان داروی گیاهی یا قرص‌های گیاهی عرضه می‌شود که ممکن است حاوی مواد مخدر یا ترکیبات غیرمجاز باشد. در جریان بازرسی و کنترل حدود ۴۰۰ عطاری در سطح شهر تهران، موارد ۴۵ مورد از تخلف شناسایی و داروهای غیرمجاز کشف شد.

محمدیان با هشدار نسبت به مصرف خودسرانه این‌گونه محصولات گفت: شهروندان نباید صرفاً بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها یا با مراجعه مستقیم به این مراکز، اقدام به مصرف فرآورده‌هایی کنند که از ترکیبات و محتوای آن اطلاعی ندارند؛ چرا که ممکن است این محصولات حاوی مواد مخدر یا ترکیبات اعتیادآور باشند.

وی افزود: برخی افراد نیز برای موضوعاتی مانند کاهش وزن به این محصولات مراجعه می‌کنند، در حالی که استفاده از دارو و فرآورده‌های مرتبط با کاهش وزن باید با تشخیص و زیر نظر پزشک انجام شود و افراد نباید به‌صورت خودسرانه اقدام به تهیه و مصرف این مواد کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: از حدود ۴۰۰ عطاری که مورد کنترل و بازرسی قرار گرفتند، حدود ۴۵ واحد دارای تخلف بودند و موارد تخلف آنها نیز مورد پیگیری قرار گرفت.

تداوم مصرف گُل در میان مواد مخدر

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مصرف «گل» گفت: متأسفانه همچنان شاهد مصرف مواد مخدر از نوع گل هستیم و این موضوع یکی از موارد مورد توجه پلیس است.

وی تأکید کرد: حتی کاشت و نگهداری بوته شاهدانه نیز در مواردی که مشمول قانون باشد، تبعات قانونی دارد و شهروندان باید نسبت به آثار و عواقب قانونی و همچنین خطرات مصرف این مواد آگاهی داشته باشند.