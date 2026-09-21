نفت برنت در مسیر نزولی؛ قیمت به ۱۰۱ دلار رسید

کاهش قیمت نفت برنت به ۱۰۱ دلار و ۸۳ سنت
قیمت نفت برنت در معاملات روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ با کاهش ۱.۹۷ درصدی، به ۱۰۱ دلار و ۸۳ سنت در هر بشکه رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت اویلپرایس، قیمت هر بشکه نفت برنت در قرارداد تحویل ماه نوامبر، در آخرین بهروزرسانی این بازار ۱۰۱ دلار و ۸۳ سنت ثبت شد که نسبت به قیمت قبلی ۲ دلار و ۵ سنت کاهش نشان میدهد.
بر اساس دادههای اویلپرایس، نفت برنت در این معاملات ۱.۹۷ درصد افت کرده است.
همچنین قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۲.۱۷ درصد کاهش به ۹۸ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه رسید.
دادههای مورد استناد در این گزارش در ساعت ۱:۴۷ بامداد به وقت CDT روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ ثبت شده است.
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