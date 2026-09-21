اردوی دانشجویی دانشگاه تهران بر مزار دانشمند هسته ای و شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اردوی نیم‌روزه دانشجویی با عنوان «از اخلاص تا اقتدار» ویژه دانشجویان پسر در حرم مطهر عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود.

این اردوی فرهنگی– معرفتی با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، شامل زیارت قبور مطهر شهدا و ادای احترام به مزار دانشمند برجسته هسته‌ای، شهید محمدمهدی طهرانچی، در کنار فیض زیارت بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه‌السلام) خواهد بود.

این برنامه با مشارکت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران در روز دوشنبه ۶ مهرماه برگزار می‌گردد. زمان حرکت، ساعت ۷:۳۰ صبح از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران تعیین شده است.

دانشجویان علاقه‌مند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۴۰۵۰۸۰ تماس حاصل نموده و یا در پیام‌رسان ایتا به شناسه Farhangi_JUT@ پیام ارسال نمایید.