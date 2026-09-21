به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «حوصله بحر» یک درام اجتماعی تاریخی است که در قالب اجرایی رئال و روایی، داستان ۲ خواهر را روایت میکند که در مسیر مهاجرت گرفتار طوفان شده و پس از غرق شدن کشتی، به جزیرهای متروک پناه میبرند؛ موقعیتی که آنها را با انتخابی میان ماندن و رفتن مواجه میکند.
مریم باقری و شقایق بهرامی بازیگران این نمایش هستند. حامد منشادی مشاور کارگردان، یاسمین پدرامپور دستیار کارگردان، مژگان طاهریتفتی طراح صحنه، پریا الماسی طراح لباس و سهراب جمالی طراح حرکت این اثر هستند.
این نمایش پیش از این در قالب نمایشنامهخوانی در سینما فلسطین اجرا شده و اجرای پیش رو نخستین اجرای صحنهای «حوصله بحر» است.
«حوصله بحر» از ۱ تا ۲۴ مهر، ساعت ۲۱:۳۰ و به مدت ۴۵ دقیقه در سالن شماره ۳ تماشاخانه مهرگان اجرا میشود.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به کیهان مرادی دستیار صحنه، علیرضا دربانی طراح گرافیک، امیر نعیمیان عکاس، آرش شیرمحمدی طراح تیزر، یاسمن بخشی موشنگرافی، حمید سلامی مجری نور، محمدسجاد رشیدی (میلاندر مدیا) مسئول دپارتمان رسانه و تبلیغات و امین اسلامی مسئول هماهنگی و عکاس اشاره کرد.
نمایش «حوصله بحر» با حمایت خانه نمایش مهرگان اجرا میشود.
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