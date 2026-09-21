به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو اظهار کرد: این پرونده پس از دریافت گزارشهای مردمی در سامانه ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان در دستور کار قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، اعضای این شبکه شناسایی شدند.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد یکی از متهمان که از کارکنان اداره منابع طبیعی استان است، با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود و با همکاری یک واسطه، افرادی را که در حوزه اراضی منابع طبیعی دارای پرونده بودند شناسایی و به آنها وعده میداد با دستکاری مستندات و نقشههای اراضی ملی، روند رسیدگی به پرونده را به نفع آنها تغییر دهد.
مطالبه ۱۰ میلیارد تومان برای یک قطعه زمین
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: متهم با استفاده از دسترسی خود به نقشهها و اطلاعات مربوط به اراضی منابع طبیعی، به مراجعهکنندگان وعده میداد وضعیت زمین موردنظر آنها را بررسی و از طریق مسیرهای اداری برای تعیین تکلیف آن اقدام کند.
اسپانلو یکی از موارد بررسیشده در این پرونده را مربوط به قطعه زمینی به مساحت حدود هزار مترمربع در محدوده آپادانای گرگان عنوان کرد و گفت: ارزش این زمین حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود و متهم در قبال اقداماتی که مدعی انجام آن بود، ۱۰ درصد ارزش زمین، معادل حدود ۱۰ میلیارد تومان، مطالبه کرده بود.
وی بیان کرد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان، متهم هنگام دریافت ۲۰ سکه به عنوان پیشپرداخت دستگیر و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.
رئیس کل دادگستری گلستان همچنین از بازداشت فرد دیگری که به عنوان واسطه با متهم اصلی همکاری داشت خبر داد و گفت: این فرد در شناسایی افراد دارای پرونده در حوزه اراضی منابع طبیعی و معرفی آنها به متهم اصلی نقش داشت.
اسپانلو با قدردانی از همکاری مردم در شناسایی و مقابله با فساد افزود: گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی این افراد دارد و شهروندان میتوانند موارد مربوط به فعالیت کارچاقکنها و افرادی را که با فریب مردم، وعده پیشبرد پروندههای قضایی از مسیرهای غیرقانونی میدهند، از طریق سامانه تلفنی ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان در طول شبانهروز گزارش کنند.
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