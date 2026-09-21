به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارکیان صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی گزارشهای مربوط به سرقت از محتویات خودروها و همچنین سرقت از باغهای ویلایی در سطح شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی و انجام بررسیهای میدانی، موفق به شناسایی یک سارق حرفهای و سابقهدار شدند.
دستگیری متهم در مخفیگاه
فرمانده انتظامی شهرستان ازنا تصریح کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران در یک عملیات هوشمندانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند و مقداری از اموال مسروقه نیز از وی کشف شد.
کشف ۱۴ فقره سرقت از خودرو و باغهای ویلایی
سرهنگ ارکیان با اشاره به ادامه تحقیقات از متهم خاطرنشان کرد: در جریان تحقیقات و اعترافات سارق مشخص شد وی مسئول ۱۴ فقره سرقت مختلف بوده است.
وی ادامه داد: در ادامه، مالباختگان شناسایی شدند و تعدادی از اموال مسروقه نیز به صاحبان آنها مسترد شد.
معرفی سارق به مراجع قضایی
فرمانده انتظامی شهرستان ازنا در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
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