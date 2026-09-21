حماس: آمریکا باز هم مانع حضور هیئت فلسطینی در مجمع عمومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس، تصمیم دولت آمریکا برای خودداری از صدور روادید ورود برای هیئت فلسطینی عازم نیویورک به منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را محکوم کرد.

قاسم گفت: این اقدام برای دومین سال پیاپی صورت می‌گیرد و نقض آشکار مقررات و توافقنامه‌های بین‌المللی ناظر بر فعالیت مقر سازمان ملل متحد است.

وی افزود: این تصمیم نشان ‌دهنده تداوم سیاست جانبداری کامل آمریکا از رژیم صهیونیستی و تلاش برای جلوگیری از رساندن روایت و مواضع فلسطینیان به جامعه جهانی است.