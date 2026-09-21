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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ازنا منصوب شد

سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ازنا منصوب شد

ازنا- «امین عبدالملکی» به عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع مشاور مدیرکل و رئیس حراست، برگزار شد.

در این مراسم، با حکم «عارف امرایی»، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان، «امین عبدالملکی» به عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا معرفی شد.

در ادامه این مراسم، از زحمات «سجاد درگاهپور»، رئیس سابق اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا، تقدیر به عمل آمد.

«امین عبدالملکی» پیش از این سابقه معاونت اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا را بر عهده داشت.

کد مطلب 6953578

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