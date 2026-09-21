مدیر ارشد اجرایی انویدیا انقراض بشر با هوش مصنوعی را نادرست خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، هوانگ در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس نیوز در این باره گفت: ۲۰۳۰ پایان جهان نخواهد بود. شانس اینکه جهان پایان یابد صفر درصد است.

وی در ادامه افزود: از بین بردن انسان ها غیر ضروری است، این کار غیرمسئولانه است.

در هفته های اخیر محققان درباره ریسک های احتمالی این فناوری که بحث و گمانه زنی درباره ایمنی هوش مصنوعی را افزایش داده، هشدار داده اند و از سوی دیگر برخی مدیران ارشد این صنعت نیز خواستار کندتر شدن روند توسعه مدل های هوش مصنوعی شده اند. اظهارات اخیر درحالی بیان می شود که جیکوب کاکسون محقق ارشد آنتروپیک مدعی شده بود توسعه دهندگان هوش مصنوعی معتقدند این فناوری تا پایان دهه جاری میلادی ممکن است تمام انسان ها را بکشد.

نگرانی های کاکسون به بحث های مختلفی درباره یسک های این فناوری منجر شد و مدیران ارشد شرکت های فناوری مانند داریو آمودئی از آنتروپیک و سم آلتمن از اوپن ای آی خواستار کندتر شدن روند توسعه هوش مصنوعی شدند.

اما هوانگ در مصاحبه خود اعلام کرد چنین پیش بینی هایی مبتنی بر علم نیستند. وی در ادامه افزود به نفع انویدیا است که تضمین کند این صنعت محصولاتش را مسئولانه می سازد. او اظهار کرد: موفقیت شرکت ما به طور مستقیم با توسعه ایمن محصولات و سرویس ها مرتبط است. اگر ما این روند را ادامه ندهیمف ارزش های ما کاهش می یابند.

هوانگ پیشنهاد کرد شرکت های هوش مصنوعی که درباره کندتر شدن روند رشد فناوری صحبت می کنند،ممکن است در پی کسب حمایت‌های حقوقی در برابر مسئولیت ناشی از آسیب‌هایی باشند که محصولاتشان ممکن است ایجاد کنند.

مدیر ارشد اجرایی انویدیا گفت: باید بین سطور را خواند. آنها خواستار وضع قوانین بیشتر نیستند. آنها می خواهند از قوانینی که داریم خلاص شوند و من معتقدیم این یک مشکل است.

انویدیا یکی از بازیگران بزرگ این صنعت است که تراشه های رایانشی نوینی می سازد که برای ساخت مدل های هوش مصنوعی حیاتی هستند.